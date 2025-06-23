В России хотят запретить перепрошивать гаджеты. Для чего это нужно?

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Борьба с киберпреступностью выходит на новый уровень. Насколько эффективны будут новые меры?

Что такое перепрошивка электронного устройства? Чем он отличается от сброса до заводских настроек? Давайте попробуем разобраться.

Перепрошивка заменяет программное обеспечение гаджета (к примеру, телефона) на новую версию. Этот процесс включает в себя работу со всеми уровнями системы, в том числе приложения, драйвера и ядро устройства. К примеру «пиратская перепрошивка» на игровых устройствах позволяет бесплатно устанавливать новые игры, без их официальной покупки.

Есть, у перепрошивка и еще одна положительная особенность. Иногда бывает, что сброс системы устройства не помогает против глубоко «засевшего» компьютерного вируса, либо от сбоев в работе системы. В таких случаях выход один – перепрошивка. Другими словами – сброс до заводских настроек — это просто чистка устройства от ошибок (мусора), а перепрошивка – настоящий «капитальный ремонт».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) решило принять поправки к закону «О связи». Дополнение будет запрещать гражданам производить замену идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Об этом сообщили «Известия» . IMEI – это уникальная индивидуальный код из 15 символов, который производители дают своим устройствам.

Операторы мобильной связи с его помощью могут определить в реальном времени, где же находится телефон. Также при помощи IMEI, банковские службы безопасности определяют, что в клиентское приложение зашел именно клиент, а не преступник, желающий похитить денежные средства с чужого счета.

Минцифры в ближайшее время создаст базу номеров IMEI. Пока неизвестно что будет грозить за перепрошивку, но уже указанно что данные о нарушителя будут отправлены в систему противодействия нарушениям РФ.