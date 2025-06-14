Ради этого стоило рваться в Евросоюз? Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой
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Ежегодно 600 шведских заключенных будут отбывать свой срок в эстонских тюрьмах
Власти Эстонии нашли весьма оригинальный способ выхода из экономического кризиса. Теперь они торгуют своими тюрьмами. Стало
На такой отчаянный шаг власти Эстонии заставил пойти то, что все местные преступники уехали из страны в более богатые страны, и теперь многие тюрьмы пустуют. Встал вопрос, или их закрывать, или как-то перепрофилировать. В итоге был найден весьма неожиданный вариант решения проблемы.
Было подписано соглашение со Швецией, согласно которого преступники из этой страны будут отбывать свой срок в тюрьме эстонского города Тарту, взамен чего Эстония получит от шведской стороны 30,6 млн. евро в год. Соглашение рассчитано на пять лет.
Это позволит эстонцам сохранить свои тюрьмы в рабочем состоянии, а заодно создать порядка 150 рабочих мест. Первая партия шведских преступников прибудет в Тарту уже в начале 2025 года. Это будут люди, которые были осуждены за тяжкие преступления, в частности убийства и изнасилования.
Эстонские правоохранительные органы бьют тревогу, они считают, что из Швеции к ним могут направить преступников, осужденных за экстремизм. Также много вопросов возникает с посетителями будущих клиентов эстонских тюрем. В общем вопросов очень много. Наверное, именно ради этого стоило рваться в Евросоюз?