Ради этого стоило рваться в Евросоюз? Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

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Ежегодно 600 шведских заключенных будут отбывать свой срок в эстонских тюрьмах

Власти Эстонии нашли весьма оригинальный способ выхода из экономического кризиса. Теперь они торгуют своими тюрьмами. Стало известно о том, что в ближайшем времени в городе Тарту свои сроки заключения будут отбывать преступники из Швеции.

На такой отчаянный шаг власти Эстонии заставил пойти то, что все местные преступники уехали из страны в более богатые страны, и теперь многие тюрьмы пустуют. Встал вопрос, или их закрывать, или как-то перепрофилировать. В итоге был найден весьма неожиданный вариант решения проблемы.

Было подписано соглашение со Швецией, согласно которого преступники из этой страны будут отбывать свой срок в тюрьме эстонского города Тарту, взамен чего Эстония получит от шведской стороны 30,6 млн. евро в год. Соглашение рассчитано на пять лет.

Это позволит эстонцам сохранить свои тюрьмы в рабочем состоянии, а заодно создать порядка 150 рабочих мест. Первая партия шведских преступников прибудет в Тарту уже в начале 2025 года. Это будут люди, которые были осуждены за тяжкие преступления, в частности убийства и изнасилования.

Эстонские правоохранительные органы бьют тревогу, они считают, что из Швеции к ним могут направить преступников, осужденных за экстремизм. Также много вопросов возникает с посетителями будущих клиентов эстонских тюрем. В общем вопросов очень много. Наверное, именно ради этого стоило рваться в Евросоюз?