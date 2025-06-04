Арег Щепихин дал свое первое интервью после освобождения

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Ситуация с похищением Арега Щипихина обрастает новыми подробностями

Ситуация с задержанием блогера Арега Щепихина получила большой резонанс не только России, но и за ее пределами. На данный момент ситуация прояснилось. Щепихин жив и здоров и даже успел пообщаться с журналистами и дал им свое первое интервью после освобождения.

Как заявил блогер, вчера приблизительно 8 до 9 вечера на Ярославском вокзале его задержали представители чеченского отделения ФСБ. Данные действия были совершены с нарушением российского законодательства.

Обращение в полицию не принесли своего результата, поскольку похитители Щепихина приехали намного раньше.

Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей.

Также блогер отметил, что во время допроса силовики интересовались тем, имеются ли у него контакты с Украиной, и не связан ли он с российской оппозицией. Со слов Щепихина ему в течение всего года в социальных сетях поступали угрозы, однако со своей стороны он не обращался в полицию. После более резких высказываний в интернете и случился данный инцидент.

«Бандиты в погонах. У них стандартная история: религия, чеченский народ, связи с Украиной. Они видели, что у меня в аккаунте фото с серьезными людьми, ну и на фоне этого они пытались выяснить, кто я такой, почему с такими людьми общаешься», — добавил Арег Щепихин.

В свою очередь Telegram-канал SHOT написал , что по данному делу задержано 6 человек, они доставлены в одно из местных отделений полиции и с ними проводится работа.

В свою очередь глава министерства ЧР по национальной политике Ахмед Дудаев заявил , что чеченские спецслужбы своими действиями спасли Щепихину жизнь.

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По словам Дудаева «задержание» проходило «без особо жестких насильственных действий» со стороны «сотрудников».

Очевидно, что обе стороны данного конфликта “перегнули палку”, и вышли за рамки действующих российских законов. Поэтому разбирательства по этому делу еще только начинаются. Наверняка скоро в СМИ будут другие интервью различных экспертов. Мы будем следить за этой историей, и сообщим нашим читателям новые подробности сразу же, как они появятся…