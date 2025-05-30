Нарастает активность в районе супервулкана Кампи-Флегрей в Италии. В зоне риска находится вся Европа

Источник фото: globallookpress.com

Активность в области супервулкана Кампи-Флегрей только нарастает

Настораживающие новости поступают из Италии. Специалисты по вулканической активности бьют тревогу. Ими была зафиксирована сейсмическая активность в районе супервулкана Кампи-Флегрей. Если подтвердится самый пессимистичный сценарий, то неприятности могут грозить всему миру.

Как пишет британская газета Daily Star , ученые предупреждают, что в случае начала извержения Кампи-Флегрей, в потенциальной зоне риска может оказаться несколько миллионов человек, живущих вокруг вулкана, и это может погрузить планету в хаос.

Особую тревогу внушает тот факт, что только за последние полгода в данном регионе было зафиксировано более 3 тысяч небольших землетрясений, а 25 мая 2025 года сила толчков достигала 4,4 балла, что является максимальным значением за последние 40 лет.

Последнее извержение Кампи-Флегрей, которое произошло почти 40 тысяч лет назад, стало одним из самых разрушительных в истории планеты Земля. Одна необходимо учитывать тот факт, тогда на планете не было такого количества людей, и построенных городов. Если оправдаются самые негативные прогнозы, то будущее извержение Кампи-Флегрей затронет не только Италию, облака пепла накроют всю Европу, что парализует авиасообщение. Люди будут испытывать нехватку солнечного света. В таких случаях прогнозировать другие последствия просто неуместно.

Но в любом случае, по мнению Daily Star, извержение супервулкана Кампи-Флегрей может стать крупнейшей гуманитарной катастрофой в новейшей истории человечества…