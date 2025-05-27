Актер, сыгравший султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» попал в тюрьму
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Последнее время популярные актеры часто становятся участниками криминальных историй
Актер Халит Эргенч, запомнившийся россиянам по роли султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век» попал в тюрьму. Турецкий суд признал звезду виновным в даче ложных показаний по нашумевшему делу о протестах в Стамбуле
Эргенч был
В 2013 году в Стамбуле возникли массовые протесты из-за того, что местные власти решили вырубить парк Гези, и построит на этом месте торговый центр. В результате беспорядков погибло пять человек, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало противоречивым показание Эргенча о том, знал ли он кого-то из скрывающихся по этому делу.
Последнее время много известных актеров стали нарушителями правопорядка. Как известно в России в местах не столь отдаленных побывал Михаил Ефремов. В Турции нечто похожее произошло со звездой сериала «Великолепный век». Тот случай, когда закон един для всех…