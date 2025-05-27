Актер, сыгравший султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» попал в тюрьму

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Последнее время популярные актеры часто становятся участниками криминальных историй

Актер Халит Эргенч, запомнившийся россиянам по роли султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век» попал в тюрьму. Турецкий суд признал звезду виновным в даче ложных показаний по нашумевшему делу о протестах в Стамбуле

Эргенч был признан виновным по делу о беспорядках, произошедших в 2013 году. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года и три месяца. Позже наказание было смягчено и срок пребывания в местах заключения сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Судья принял во внимание примерное поведение актера во время судебного процесса. Кстати, Эргенч отказался признавать свою вину.

В 2013 году в Стамбуле возникли массовые протесты из-за того, что местные власти решили вырубить парк Гези, и построит на этом месте торговый центр. В результате беспорядков погибло пять человек, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало противоречивым показание Эргенча о том, знал ли он кого-то из скрывающихся по этому делу.

Последнее время много известных актеров стали нарушителями правопорядка. Как известно в России в местах не столь отдаленных побывал Михаил Ефремов. В Турции нечто похожее произошло со звездой сериала «Великолепный век». Тот случай, когда закон един для всех…