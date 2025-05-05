Новый указ Дональда Трампа заставил вздрогнуть весь криминальный мир Америки

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В США после длительного перерыва откроется одна из старейших тюрем

Дональд Трамп продолжает шокировать мир. Чего только стоит решение о введении торговых пошлин почти против всего мира, которое может поставить мировую экономику на грань коллапса. А новое решение президента Америки заставило вздрогнуть весь криминальный мир этой страны.

Дональд Трамп дал указание возобновить работу одной из самых страшных тюрем США - Алькатрас, в которой в свое время сидел сам Аль Капоне.

В Америке растет преступность. Проводимая политика предыдущим президентом США и наплыв в страну большого количества мигрантов, не прошли бесследно. Новости о жестоких, а зачастую массовых преступлениях стали нормой. Поэтому Трамп принял такое решение.

«Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму Алькатрас для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — написал Трамп в соцсети.

Тюрьма Алькатрас расположена на острове в заливе Сан-Франциско штата Калифорния. Раньше здесь был военный форт, который потом был приспособлен в суперзащищенную тюрьму для особо опасных преступников. Сюда ссылали также преступников, которые совершали попытки сбежать из других мест лишения свободы.

Алькатраса была очень популярна среди кинематографистов. В Голливуде даже был снять фильм “Побег из Алькатраса”, который собрал в прокате более $40 млн.

В настоящее время в здании тюрьмы работает музей, который стал популярным местом для многих туристов. Но, видимо, скоро снова все придется переделывать.

Ждем продолжение фильма “Побег из Алькатрас - 2”?