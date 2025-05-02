Самозапрет на оформление сим-карт заработает в России с 1 сентября

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В России набирвает обороты масштабная борьба с телефонными мошенниками

Слово самозапрет становится в России очень популярным. После удачного опыта с вводом самозапрета на оформления кредита, которым на “Госуслугах” уже воспользовалось почти 10 млн. россиян, окрыленные депутаты стали искать новые пути реализации подобной идеи.

Не так давно в Госдуме обсуждали введение реестра самозапрета на участие в азартных играх. Но если эта идея еще обсуждается, то самозапрет на оформление новых сим-карт дело уже решенное.

Об этом в своем Telegram-канале написал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это станет логическим продолжением ограничения на количество абонентских номеров на одного человека, — не более 20 сим-карт, которое начало действовать в нашей стране уже с 1 апреля 2025 года.

Ни для кого не секрет, что мошенники зачастую оформляют новые сим-карты на других людей, после чего совершают свои преступления. По официальной статистике на начало 2025 года почти 25 тысяч человек имели абонентские номера сверх данного лимита. На них было оформлено более 6 млн. мобильных номеров, то есть в среднем 240 штук на каждого. Это явный перебор.

Однако есть предположение, что люди даже и не знали, что на них оформлены такое количество сим-карт

Сегодня с помощью “Госуслуг”, минуя сотового оператора, каждый человек может проверить количество оформленных на него мобильных номеров. Это можно сделать в разделе “Сим-карты”, и при необходимости заблокировать лишние.

С 1 сентября 2025 года, согласно закону о противодействии кибермошенничеству, у россиян появится возможность установить самозапрет на заключение новых договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ.