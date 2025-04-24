Россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку животных в авто

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Правила перевозки животных разработаны специально, чтобы исключить на дороге несчастный случай

Очень часто в интернете можно увидеть веселые ролики, как наши домашние животные забавно ведут себя в авто во время поездки. Они набирают очень много просмотров и лайков. Владельцы животных и авторы этого видеоматериала очень рады этим похвастаться, но они даже не предполагают, что тем сами выложили против себя компромат, и могут за это получить большой штраф.

Мало кто из автовладельцев забывают, что в России есть установленные законом правила перевозки животных, нарушение которых влечет за собой штраф.

В интервью агентству “ Прайм ” юрист Анастасия Билялова напомнила автолюбителям, как правильно перевозить в машине своих домашних питомцев.

«Если, например, просто перевозить питомца на коленях, передней панели машины, либо если животное свободно перемещается по салону — это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей», — подчеркнула Анастасия Билялова.

Животных небольшого размера, к которым относятся кошки, хомяки, крысы, а также небольшие собаки, необходимо перевозить в специальных переносных клетках. Эти клетки должны быть зафиксированы на сидении ремнями. Для собак больших пород необходимо иметь специальные удерживающие устройства.

Можно перевозить в переносках и клетках, которые стоит положить на сидения и зафиксировать ремнем безопасности. Для больших пород собак необходимы специальные удерживающие устройства.

На самом деле очень важное напоминание, особенно в преддверии отпусков, когда многие россияне поедут в отпуск своим ходом, и возьмут с собой своих четвероногих любимцев. У животных психика отличается от психики человека, и они могут себя неадекватно повести в дороге, поэтому лучше перестраховаться не ради избежания штрафа, а ради сохранения жизни себя и других попутчиков…