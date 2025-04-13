«Это трогать нельзя, иначе будут проблемы»: поклонники Цоя жестко ответили фанатам Паши Техника на порчу его стены на Арбате

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Фанаты Паши Техника посягли на святое, они изрисовали знаменитую стену Цоя в Москве на Арбате

Еще не успела утихнуть шумиха после похорон скандально известного рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), которого два дня назад похоронили в Москве, как его фанаты совершили чудовищную вещь.

Можно сказать, что они надругались над главной святыней российских рокеров, над стеной Цоя. Сегодня ночью на ней появилась надпись «Техник» и изображение человеческого лица, отдаленно напоминающее рэпера. Данное явление вызвало бурю негодования среди поклонников Виктора Цоя, которые все это охарактеризовали не иначе как вандализм.

Так называемая стена Цоя, появилась в Москве на доме № 37 на Арбате еще в 1990 году сразу после гибели известного музыканта в автокатастрофе, и сразу же стала достопримечательностью российской столицы. На ней изображены записи в честь лидера группы «Кино»

Даже некоторые друзья Паши Техника выступили с порицанием этого поступка. Так Лука Сафронов-Затравкин, сын известного российского художника Никаса Сафронова, который являлся одним из ближайших друзей Павла Ивлева, выступил с критикой данного поступка

«Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом. Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь», – сказал он в интервью РИА Новости.

Другой поклонник Виктора Цоя, художник-акционист Роман Яковлев повесил поверх надписи с изображением Техника портрет Цоя, на котором изображен также поднятый вверх палец и сделана надпись «Цой жив, Техник мертв!»

На данный момент фанаты Цоя пытаются убрать новое граффити со стены, посвященной их кумиру.

Стоит напомнить, что стена на Цоя уже не в первый раз становится жертвой вандалов. Первый подобный случай произошел в 2006 году, когда ее просто закрасили, но потом ее расчистили. Следующий эпизод произошел в 2016 году, когда на стене появилась огромная надпись «Цой мертв», которую позже смыли.