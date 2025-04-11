В России прокатилась волна угонов китайских авто

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Дорогие автомобили и дорогие запчасти заставляют автовладельцев искать альтернативные пути решения проблемы, не всегда они бывают законными

В России увеличилось количество угонов автомобилей. Лидерами, как это не странно, стали модели китайского производства. Эта новость немного контрастирует с тем, что некоторые китайские автоконцерны начали покидать российский рынок из-за невостребованности их продукции. Так что же происходит на самом деле?

Как пишет " Российская газета ", ссылаясь на данные страховых компаний, в числе лидеров по угонам значатся китайские грузовики Shacman, на их долю приходится 46% угонов. След за ними идет внедорожник российского производства UAZ (8%). Далее в этом криминальном списке расположились Chery и Haval.

Первая мысль, которая приходит в голову, что угоны стали популярны из-за дороговизны автомобилей. Однако это немного не так. Угнанный автомобиль легко найти и вернуть его владельцу, и преступника посадить в тюрьму.

Вместе с машинами очень дорого стоят запасные части. К сожалению китайские авто не славятся своим качеством и часто ломаются. Их ремонт влетает владельцам в копеечку, поскольку китайские автоконцерны не умудрились насытить рынок запасными деталями. А зачем покупать новую запасную деталь, если можно купить бывшую в употреблении и дешевле?

Этим моментом и воспользовались угонщики. Проще угнать автомобиль, разобрать его на запасные детали, и продать. Тем более комплектующие расходятся как горячие пирожки.

С начала года количество угонов возросло в 1,5 раза, а лидером по угонам традиционно является Москва и Московская область. Хочется верить, что правоохранительные органы будут своевременно расследовать эти преступления, и перекроют каналы реализации ворованных запасных частей…