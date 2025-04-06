Анатолий Чубайс попал на 5,6 млрд рублей

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Поводом для иска стали убытки при реализации проекта по производству «планшета Чубайса»

Свершилось то, чего многие российские граждане ждали как минимум двадцать, а может и более лет. Российские власти наконец-то взялись за Анатолия Чубайса.

Как сообщило агентство ТАСС , Арбитражный суд Москвы по иску “Роснано” наложил арест на денежные средства бывшего гендиректора компании Анатолия Чубайса в размере 5,6 млрд рублей.

Таким образом “Роснано” пытается хотя бы частично компенсировать ущерб, нанесенный компании в результате реализации проекта по выпуску гибких планшетов, который по сути так и остался только на бумаге. Вместе с Чубайсом ответчиками по этому делу выступают еще семеро бывших топ-менеджеров.

Проект Plastic Logic, или как его еще называли в народе «планшет Чубайса» стартовал в 2009 году. Планировалось запустить производство на территории России. Однако в 2012 году от этих планов отказались, и все инвестиции уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом. Несмотря на отсутствие результатов, финансирование этого проекта продолжалось более десяти лет.

В октябре 2024 года ФСБ России обвинило руководство “Роснано” в хищении более 13 млрд. рублей при реализации проекта Plastic Logic.

Как известно на сегодняшний день Анатолий Чубайс находится в Израиле, где реализует несколько проектов, связанных с Россией. Учитывая тот факт, что Израиль никогда не выдает своих граждан, то надежды на то, что бывший российский чиновник предстанет перед правосудием практически равен нулю. А если учитывать долги “Роснано” перед банками, то арестованная сумма на счету Чубайса является лишь каплей в море.