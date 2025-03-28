Общество

Дело больше похожее на фарс. Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую она продала по указанию мошенников

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
скандалы шоу

Источник фото: globallookpress.com

Справедливость воссторжествовала, и артистка вернула обоатно всю собственность, нажитую непосильным трудом

Ежегодно мошенники разводят тысячи россиян на крупные суммы денег. Однако случаи, когда преступники были пойманы и понесли наказание согласно закона можно пересчитать по пальцам. А вот Ларисе Долиной повезло гораздо больше.

Сегодня стало известно, что Хамовнический суд удовлетворил требование певицы, и вернул ей квартиру. Теперь она является единственной законной владелицей недвижимости. 

А вот Полине Лурье, матери одиночке, которая купила у Долиной эту квартиру за 112 млн. рублей, суд отказал в праве владения жильем артистки. 

Напомним, что в конце прошлого года Лариса долина стала жертвой мошенников, которым перевела крупную сумму денег за продажу своей квартиры. После заявления в полицию началось расследование, все виновные, но не сами мошенники, были найдены. И вот теперь справедливость восторжествовала. Народная артистка смогла вернуть свою собственность обратно. 

Наверное, стоит порадоваться, что справедливость восторжествовала. Однако удивление вызывает, как легко были установлены виновные, и как быстро суд вынес решение, прямо перед началом большого юбилейного тура певицы. Нам одним показалось, что данная история была специально выдумана для привлечения внимания к артистке, чтобы народ вспомнил ее после долгих ковидных ограничений?

Конечно жалко мать одиночку, но мы думам ее труд также был достойно вознагражден. Мы можем ошибаться, но реально история шита белыми нитками…

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