На свободу с ограничениями. Михаилу Ефремову одобрили УДО

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Актеру в течение трех лет будет запрещено водить автомобиль

Михаил Ефремов выходит на свободу. Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил артисту условно-досрочное освобождение. Как указали в суде, цель уголовного преследования достигнута.

Многие сомневались в том, что сегодня суд вынесет положительное решение. Причинами для отказа могли стать случаи нарушения дисциплины. Например, сотрудникам колонии стало известно, что Ефремов пользовался телефоном, что по законам категорически запрещено. За это он отсидел пять дней в штрафном изоляторе.

“Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал до сих пор”, - покаялся Ефремов.

Частенько артист покидал свое рабочее место попить чайку.

Также Ефремов пообещал, что бросит пить, и никогда больше не сядет за руль. Хотя в течение ближайших трех лет ему это будет запрещено законом. Он пытался разжалобить судей тем, что рассказал, что практически каждый день «думал о своем грехе» и подчеркнул, что к тюрьме его привели «высокомерие, вседозволенность и пьянство».

«Главный мой враг — это алкоголь, я исключаю его из своей жизни. В колонии у меня произошла переоценка ценностей. <...> Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — отметил Ефремов.

Напомним, срок 7,5 лет Ефремов получил в 2020 году за аварию со смертельным исходом. 8 июня того же года актер, управляя авто в нетрезвом виде выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, в результате чего погиб 57-летний Михаил Захаров. Ефремов из отведенного срока отсидел пять лет, и теперь выходит на свободу. Хочется верить, что больше таких событий в его жизни не повторится…