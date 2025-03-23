Индийскую фармкомпанию подозревают в поставка в Россию фальшивых антибиотиков

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Владельца крупной индийской фармацевтической компании подозревают в поставках в Россию фальшивых антибиотиков

В России перекрыт крупный канал продажи фальшивых лекарств, организатором которого был основатель одной из крупной индийской фармацевтической компании и его жена.

Подробности этой криминальной истории стали известны Telegram-канал Baza. 17 марта российскими оперативниками был проведен обыск в офисе компании и в доме топ-менеджера Jodas Expoim Сингха Шаши, в результате которого были изъяты телефоны, техника и флеш накопители. Также полицейскими был обнаружен сейф, в котором хранилась крупная сумма денег в размере более 55 млн. руб.

Данные мероприятия были проведены в рамках расследования с поставками в России фальшивых лекарств.

Первыми тревогу забили индийские таможенники, которые еще в ноябре 2024 года обнаружили грузы с антибиотиками, принадлежащих компании Jodas Expoim. Они заметили тот факт, что информация на этикетках не соответствовала действительности. Однако препараты все же были отправлены в Россию. Позднее Росздравнадзор подтвердил опасение индийских коллег. Проверка показала, что медикаменты оказались фальшивыми, и Минздрав был вынужден приостановить импорт этих лекарств в страну.

Вместе с Сингха Шаши были допрошены еще 15 сотрудников индийской компании, после чего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, одно из которых по статье 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств). После допроса Шаши отпущен под подписку о невыезде, от официальных комментариев пресс-служба компании отказалась

Jodas Expoim являлась одним из крупных игроков на российском фармрынке, и поставляла медицинские препараты частным клиникам и государственным больницам. В числе ее клиентов были клиники Санкт-Петербурга, Красноярска, Белгорода, Симферополя и Воронежской области.

Так что если заболели, а лекарство не помогает, не удивляйтесь, возможно вы пили пустышку. Мошенники проникают практически во все сферы нашей жизни. Но в любом случае необходимо дождаться итогов расследования этого дела. О всех подробностях мы обязательно сообщим нашим читателям.