Индийскую фармкомпанию подозревают в поставка в Россию фальшивых антибиотиков
Источник фото: globallookpress.com
Владельца крупной индийской фармацевтической компании подозревают в поставках в Россию фальшивых антибиотиков
В России перекрыт крупный канал продажи фальшивых лекарств, организатором которого был основатель одной из крупной индийской фармацевтической компании и его жена.
Подробности этой криминальной истории стали
Данные мероприятия были проведены в рамках расследования с поставками в России фальшивых лекарств.
Первыми тревогу забили индийские таможенники, которые еще в ноябре 2024 года обнаружили грузы с антибиотиками, принадлежащих компании Jodas Expoim. Они заметили тот факт, что информация на этикетках не соответствовала действительности. Однако препараты все же были отправлены в Россию. Позднее Росздравнадзор подтвердил опасение индийских коллег. Проверка показала, что медикаменты оказались фальшивыми, и Минздрав был вынужден приостановить импорт этих лекарств в страну.
Вместе с Сингха Шаши были допрошены еще 15 сотрудников индийской компании, после чего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, одно из которых по статье 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств). После допроса Шаши отпущен под подписку о невыезде, от официальных комментариев пресс-служба компании отказалась
Jodas Expoim являлась одним из крупных игроков на российском фармрынке, и поставляла медицинские препараты частным клиникам и государственным больницам. В числе ее клиентов были клиники Санкт-Петербурга, Красноярска, Белгорода, Симферополя и Воронежской области.
Так что если заболели, а лекарство не помогает, не удивляйтесь, возможно вы пили пустышку. Мошенники проникают практически во все сферы нашей жизни. Но в любом случае необходимо дождаться итогов расследования этого дела. О всех подробностях мы обязательно сообщим нашим читателям.