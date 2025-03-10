Новая провокация Азербайджана. России отказали в выдаче “золотой судьи”

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Азербайджанский суд изменил бывшей судье Хахалевой меру пресечения

Отношения между Россией и Азербайджаном стремительно ухудшаются, и сегодня мы получили очередное этому доказательство.

Как сегодня стало известно, суд Азербайджана отказал России в экстрадиции бывшей “золотой судьи” из Краснодара Елены Хахалевой. О причине отказа в экстрадиции не сообщается.

Напомним нашим читателям, что Елена Хахалева “прославилась” после того, как в 2017 году провела роскошную свадьбу для своей дочери, которая обошлась ей в несколько десятков миллионов рублей. Среди приглашенных звезд российской эстрады на свадьбе пели Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

Позднее против Хахалевой было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, ей инкриминировали служебный подлог, также “золотая теща” подозревается в хищении средств размере 1 млн. рублей. После чего она сбежала из России, и была объявлена в международный розыск.

4 января 2025 года Хахалева была задержана в аэропорту Баку при прохождении паспортного контроля. Она собиралась лететь в Дубай. Азербайджанский суд арестовал ее на 40 суток и запросил все материалы ее дела из России. Позднее ей была изменена мера пресечения, и она была отдана под надзор полиции.

Очевидно, что таким образом Азербайджан ищет любой повод для конфликта после инцидента с самолетом авиакомпании AZAL, который потерпел крушение в казахском городе Актау. По версии Азербайджана лайнер был сбит российскими силами ПВО. Однако предварительное расследование эту версию не подтвердило. Тем не менее власти этой республики ведут себя в отношении России очень дерзко. Недавно стало известно и многомиллионной помощи Украине, теперь российским правоохранителям не выдают человека, обвиняемого в тяжком преступлении