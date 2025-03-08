Общество

В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram. Это только начало?

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
безопасность Интернет

Источник фото: globallookpress.com

Блокировка была вызвана причинами национальной безопасности

Слухи о скорой блокировке Telegram в России появились в прошлом году, однако до сегодняшнего дня никаких подтверждений они не получали. И вот как гром среди ясного неба прозвучала новость о блокировке мессенджера сразу в двух регионах страны.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Дагестана Юрия Гамзатова, на данный момент известно, что Telegram не работает у пользователей в Чечне и Дагестане. Он заблокирован по представлению правоохранительных органов.

По словам чиновника решение о блокировке Telegram в этих регионах было принято на федеральном уровне. При этом он отказался назвать приблизительную дату возобновления работы мессенджера.

«Telegram зачастую применяется недругами. Например, во время беспорядков в аэропорту Махачкалы», – подчеркнул Гамзатов и посоветовал пользоваться аналогами приложения.

При этом главный вопрос, который интересует россиян, не будет ли эта практика применена и в других российских регионах? В интервью изданию NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что планов блокировать работу Telegram на остальной территории России в ближайшем времени нет. Однако полностью исключать такую возможность нельзя.

Если будут замечены попытки западных стран и террористов использовать Telegram для раскачки общественной ситуации в стране, то такое решение будет принято. Поэтому очень важно, чтобы любые средства связи должны быть подконтрольны нашему правительству, включая Telegram. Но пока причин для беспокойства нет.

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