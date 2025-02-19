Ярчук-младший идет по стопам отца: новая схема вывода миллиардов из России

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История беглого олигарха Александра Ярчука, обвиняемого в многомиллиардных хищениях и уклонении от уплаты налогов, получила неожиданное продолжение. На этот раз в центре внимания его сын, Родион Ярчук, и его попытки вывести значительные средства из российской компании ООО «Югстроймеханизация».

Эта история – пример того, как финансовые маневры могут переходить по наследству, обрастая новыми деталями и интригами.

ООО «Югстроймеханизация», специализирующаяся на строительстве дорог, зарегистрирована в Республике Адыгея и демонстрирует внушительные финансовые показатели: выручка за 2023 год составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 50 млн рублей. Однако имеется и негативный фактор – иск на 100 млн рублей о невыполнении работ. На этом фоне Родион Ярчук подал иск в Арбитражный суд Республики Адыгея с требованием выплатить ему около 1,8 млрд рублей, что соответствует 50% его доли в уставном капитале компании. После удовлетворения иска за ним останется 34,46% доли. Суд принял иск к рассмотрению, предварительное заседание назначено на 5 марта 2025 года. Примечательно, что Ярчуку-младшему предоставлена отсрочка в уплате госпошлины по причине «бедственного положения».

Ситуация приобретает особый оттенок, если учесть, что компаньонами Родиона Ярчука в ООО «Югстроймеханизация» являются Давид и Рафаэль Солтановы – сыновья Ризвана Солтанова, бывшего бизнес-партнера Александра Ярчука по компании «Гравитон». Именно Солтанов был оппонентом Ярчука-старшего в громком деле о мошенничестве и выводе миллиардов рублей за границу. Пока Ярчук-старший скрывается от российского правосудия в Австрии, Солтанов продолжает работать в России, развивая свой бизнес и выплачивая налоги. Теперь финансовое противостояние отцов перешло на уровень их сыновей.

Возникает резонный вопрос: какова истинная цель иска Родиона Ярчука? Учитывая, что его отец находится за границей и не намерен возвращаться в Россию, можно предположить, что вывод средств из «Югстроймеханизации» – это попытка переправить почти 2 млрд рублей за пределы страны. Этот сценарий выглядит весьма правдоподобным, учитывая предысторию и текущее положение дел.

Стоит отметить, что интересы Александра Ярчука в деле «Гравитона» защищал Илья Новиков* (признанный в России иноагентом и экстремистом). Кто окажется в роли защитника интересов Родиона Ярчука в новом деле – покажет время. Однако учитывая высокие ставки и репутацию семьи, можно ожидать появления влиятельных фигур. Эта история продолжается, и мы будем следить за ее развитием.

*Илья Новиков внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, а также в перечень террористов и экстремистов.