Две женщины пострадали в пожаре в Кичменгско-Городецком округе

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

С ожогами они были доставлены в больницу

Возгорание произошло во вторник, 18 февраля, в половине одиннадцатого утра. Пожар начался в частном доме на улице Центральной в деревне Труфаново Кичменгско-Городецкого округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали восемь огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю здания и повредил внутренние и наружные стены строения.

В результате возгорания также пострадали две женщины: 68-летняя хозяйка дома и ее 53-летняя приятельница. Обе получили ожоги и были доставлены в местную больницу.

Вероятной причиной пожара специалисты МЧС специалисты считают недостаток конструкции дымохода печи.