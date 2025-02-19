Происшествия

Две женщины пострадали в пожаре в Кичменгско-Городецком округе

Опубликовано
Алена Иванова
корреспондент
ожоги пожар

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

С ожогами они были доставлены в больницу

Возгорание произошло во вторник, 18 февраля, в половине одиннадцатого утра. Пожар начался в частном доме на улице Центральной в деревне Труфаново Кичменгско-Городецкого округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали восемь огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю здания и повредил внутренние и наружные стены строения. 

В результате возгорания также пострадали две женщины: 68-летняя хозяйка дома и ее 53-летняя приятельница. Обе получили ожоги и были доставлены в местную больницу. 

Вероятной причиной пожара специалисты МЧС специалисты считают недостаток конструкции дымохода печи.

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