В Шексне осудили череповчанина за попытку поджечь квартиру

Источник фото: ГУ МЧС России по Вологодской области

Инцидент произошел в июле прошлого года

Шекснинский районный суд вынес приговор череповчанину. Его обвинили в покушении на поджог квартиры с помощью автомобильной покрышки. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел в июле прошлого года. В один из вечером он пришел к квартире на улице Сапожникова в Шексне, положил на придверный коврик автомобильную покрышку, облил входную дверь квартиры, шину, коврик и пол лестничной площадки бензином и поджег все зажигалкой. После чего скрылся с места совершения преступления. Правда, мощности зажигалки оказалось недостаточно, и коврик погас.

На суде череповчанин не признал свою вину. Он рассказал, что в июле увидел на улице листок с надписью «Работа» и Qr-кодом. Перейдя по ссылке, он решил уточнить детали подработки. Ему предложили делать закладки или выбивать долги, однако подсудимый отказался.

«Затем мужчина ему предложил заниматься поджогами и даже скинул пример видео. За выполненную работу обещал выплатить 10 000 руб. Сначала он отказался. Но позже у него созрел план как обмануть заказчика, и он решил это сделать. Суд критически воспринял показания подсудимого и расценил их как способ защиты. Преступление, совершенное мужчиной, не было доведено до конца по причине, не зависящей от его воли», — рассказали в пресс-службе судов.

Ранее череповчанин уже был судим, а новое преступление совершил в период УДО. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 2, 5 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.