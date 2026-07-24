Молодой череповчанин спас в Турции ребенка от верной гибели

Девочку уносило течением горной реки

Череповчанин Даниил Левченко спас в Турции маленькую девочку от верной гибели. Ребенка уносило сильным течением горной реки. Как рассказал молодой человек порталу CherInfo, Даниил поехал с друзьями на экскурсию в Кемере и решил сполоснуться в горной реке.

«Увидел, что в воде что-то плывет, люди кричат сильно. Это оказалась маленькая девочка. Вытащил ее из воды. На вид ребенку примерно 3 - 4 года. Это была турецкая девочка, неподалеку стояли ее родители. Все были в шоке. Не понял, как она оказалась в воде. Девочка потом долго плакала, сильно испугалась. Рад, что смог помочь ребенку», — рассказал Даниил.

Как пишут федеральные Telegram-каналы, течение в этой горной реке настолько сильное, что даже взрослому человеку сложно удержаться в воде. Маленькому ребенку выбраться из реки было практически невозможно.