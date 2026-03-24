Стали известны кандидаты на выборы в Госдуму от Вологодской области

Документы на участие в предварительном голосовании подали двое глав округов

Стали известны потенциальные кандидаты на участие в выборах в Госдуму от Вологодской области. Заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» подали двое глав муниципалитетов – глава Тотемского округа Сергей Селянин и глава Кадуйского округа Светлана Грачева.

Как сообщает сайт регионального отделения «ЕР», если этих кандидатов поддержат на предварительном голосовании, именно они представят регион на выборах в Госдуму.

Сергей Селянин руководит Тотемским районом с 2012 года. Дважды проходил обучение по программам подготовки управленческих кадров. С 2026 года Селянин возглавляет Совет муниципальных образований Вологодской области.

«Если мою кандидатуру поддержат на предварительном голосовании, то передо мной встанет ответственная задача - представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы. Уверен, благодаря поддержке жителей, мы сможем достигнуть новых вершин и улучшить жизнь на родной земле», - цитирует Селянина пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Светлана Грачёва в 2017 году была избрана главой Кадуя, а в марте 2018 года приступила к обязанностям главы Кадуйского района.

«Благодаря многолетнему опыту работы с людьми я знаю об их проблемах и чаяниях. Вместе с тем, я понимаю, как чётко, а главное оперативно решить все поставленные обществом задачи. Уверена, женщины могут внести в политику очень много ценных наработок», - заявила Грачева.

Приём документов на участие в предварительном голосовании продлится до 30 апреля. На данный момент в оргкомитет партии поступили заявления от 70 кандидатов.