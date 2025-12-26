Тревожный звонок для Эльвиры Набиуллиной. Почему главу ЦБ ни разу не похвалили в Доме правительства

Источник фото: globallookpress.com фото Roman Naumov

2025 годв для ЦБ вышел в целом удачным, однако есть пункты, которые у общества вызывают недовольство

2025 год для Эльвиры Набиуллиной можно смело назвать удачным. Ей удалось обуздать инфляцию, а российский рубль рекордно укрепился ко всем мировым валютам. Однако в любой бочке меда всегда бывает ложка дегтя.

Тревожным сигналом для Эльвиры Набиуллиной может быть тот факт, что президент России Владимир Путин, выступая на традиционной новогодней встрече с членами правительства в Доме правительства 24 декабря, ни разу не упомянул роль ЦБ в экономической повестке. Единственное упоминание главы Банка России сводится к тому, что президент посоветовал ей «почаще бывать на заседаниях правительства» в будущем.

Если эти слова перевести с дипломатического языка на обычный, то они означают серьезное недовольство Кремля теми результатами, которых добился регулятор. Да, за перечисленными успехами, есть и свои побочные действия. В частности именно благодаря жесткой ДКП, проводимой Центробанком, российская экономика значительно замедлилась, появились признаки скрытой безработицы, некоторые отрасли вошли в рецессию, а финансирование некоторых госпрограмм пришлось урезать.

Постоянное недовольство бизнеса действиями ЦБ, не осталось незамеченным главой государства. Будет ли данная реакция иметь какие-либо последствия для Набиуллиной уже в ближайшем времени? Ее срок на посту главы Банка России истекает в 2027 году. Путин известен тем, что дает чиновникам досидеть на своем посту до конца срока. Какие-то резкие движения могут быть только при наступлении форс-мажора.

Пока у главы ЦБ ситуация находится под контролем. Прогнозировать дальнейших ход событий очень трудно, но тревожный звоночек из Дома правительства для Набиуллиной уже прозвучал…