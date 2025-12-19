«Турция висит на волоске»: Михаил Хазин объяснил нервозность в поведении Эрдогана

Источник фото: globallookpress.com фото Ilya Moskovets

Хазин обратил внимание на проблемы экономики Турции, что делает затруднительным переизбрание Эрдогана на новый срок

Во время своего визита в Таджикистан Президент России также провел встречу со своим турецким коллегой. Причем Реджеп Эрдоган попросил о встрече весьма неожиданно. Очевидно, что турецкий лидер довольно сильно нервничает. Что сейчас происходит в Турции, и чего боится Эрдоган, объяснил известный российский экономист Михаил Хазин.

В своем интервью на RuTube канале «Перспектива» эксперт отметил, что Президент Турции очень обеспокоен теми переменами, которые начались в мире. О том, что на переговорах обсуждаются весьма серьезные темы свидетельствует тот факт, что она проходила в расширенном составе обеих делегаций.

Этой встрече предшествовали такие события, как обнародование США своей новой доктрины безопасности, а также визит в Москву Кушнера и Уиткоффа. В частности зять Трампа приехал потому, что Трампу очень нужна поддержка на Ближнем Востоке.

«Как только стало понятно, что Трамп будет разговаривать с Путиным про это, тут же примчался Эрдоган по вполне понятной причине: потому что он вообще висит на волоске. Причем ладно бы он висел на волоске – он же не может передать сыну все. Там роль Британии очень велика, и он прекрасно понимает, что, как только его не станет, там начнется ужас», - сказал Хазин.

Любая дестабилизация обстановки в ближневосточном регионе, уверен Хазин, грозит Турции серьезными проблемами, вплоть до уничтожения страны. Поэтому Эрдоган ак и нервничает, и запросил экстренной встречи с российским лидером.

«Эрдоган на самом деле уже не так много контролирует в Турции. Всю его семью могут посадить, все отобрав. Да, Турция очень сильна, но только в рамках старой модели. Но надо понимать, что Турция без Лондона – это ничто. Безусловно, глобальный Лондон очень активно работает, пытаясь вытеснить американцев с Персидского залива. И им там обязательно нужно устроить войнушку Турции с Израилем, либо Израиля с Ираном. Такое Турция не переживет. А инфляция там 100%, экономически Турция не жилец», - сказал Хазин на Rutube-канале «Перспектива».

На данный момент Турция получает очень много преференций от России, в первую очередь в плане торговли и энергетики. Турецкая экономика получает дешевый российский газ, а Росатом строит атомную электростанцию “Аккую”. Хотя Эрдоган часто любит наносить удар исподтишка. В 2026 году в Турции президентские выборы, и не факт, что он сможет удержать свою власть…