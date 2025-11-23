“Эти мирные предложения рассматривать всерьёз не нужно”: Михаил Хазин прокомментировал мирный план США по Украине

Источник фото: скриншот видео скриншот видео

Михаил Хазин раскрыл скрытый смысл мирного плана по Укриане

Главное политической новостью уходящей недели стало обнародование мирного плана США по Украине, который состоит из 28 пунктов. И вроде бы российская сторона заявила, что ее наконец-то услышали, но многие патриотически настроенные люди посчитали, что это на самом деле план капитуляции России. В любом случае трактовок этого документа сейчас будет много, но отдельного внимания заслуживает мнение по этой теме известного российского экономиста Михаила Хазина.

Эксперт отметил, что у президента США сегодня очень много проблем, и в данной ситуации именно Украина его интересует меньше всего. Недавно его пробританские пытались втянуть в конфликт с Венесуэлой, но Трампу удалось вовремя все просчитать, и затормозить развитие этой ситуации. При этом в отношениях с Венесуэлой появились позитивные моменты, Мадуро готов договариваться, и США попытаются этим максимально воспользоваться для своей выгоды.

Не менее сложная ситуация на Ближнем Востоке, где несмотря на перемирие, конфликт в любое время может вспыхнуть с новой силой.

Для того чтобы на Украине ситуация начала меняться в лучшую сторону быстрее, там необходимо скинуть пробританский режим. Именно поэтому всплыло антикоррупционное дело.

И отсюда вылез вот этот вот грандиозный коррупционный скандал. А то там не знали. И, соответственно, отсюда вылезло и всё остальное. Отметим, кстати, и тут я должен сослаться на профессора Евстафьева, что в Киеве есть масса компромата и на Трампа, и на очень многих лиц в России, и этот компромат надо выкидывать побыстрее, потому что не исключено, что через две недели выкидывать будет некому. По этой причине, я думаю, что следующая неделя, может быть, уже даже выходные, будет очень весёленькая. Это, ещё раз, объективная ситуация, с ней ничего нельзя сделать. Она вот такая. А по этой причине эти мирные предложения рассматривать всерьёз не нужно, они не для реализации, они для того, чтобы скинуть правящую в Киеве хунту. Верить я бы этому не стал. Но в любом случае, для того, чтобы не возникало иллюзий, Путин вчера сказал прямым текстом, что эти предложения, когда мы их официально получим, мы как бы будем их рассматривать, перевожу на русский язык, что сами по себе эти предложения, конечно, фуфло, но теоретически разговаривать мы готовы. Ну и дальше, соответственно, что решать-то будет российская армия на поле боя. Это Путин сказал. Иными словами, первое, всю эту историю нужно рассматривать не как тему, которая тесно связана с нами, а надо рассматривать как некоторую внутреннюю схватку, которая происходит на западе. - сказал Хахин на своем Rutube-канале в передаче “Комментарии к текущим событиям”

Насколько эта версия верна, это покажет только время…