«Рухнут вместе со всеми»: Михаил Хазин объяснил чем обернется для Китая его двуликая политика

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Хазин перечислил основные экономические проблемы Китая, с которыми стране придется столкнуться уже в ближайшем будущем

Одним из бенефициаров нынешней геополитической ситуации в мире является Китай. С одной стороны он вроде бы ведет торговую войну с США, а с другой стороны неплохо пользуется ситуацией с санкциями против России, извлекая для себя немалую выгоду. Как считает известный российский экономист Михаил Хазин, китайским товарищам рано или поздно все это аукнется.

По мнению эксперта, Китай является неотъемлемой частью западной финансово-экономическая модели, основанной на эмиссии доллара. Сейчас у этой системы наблюдаются серьезные проблемы, точнее сказать она рушится на наших глазах. Изначально эта модель создавалась как одно из главного оружия против СССР. Но после распада Союза выяснилось, что Европа и США работать иначе просто не в состоянии. Россия в удачно воспользовалась этим моментом, и нынешняя операция на Украине стала фактически противостоянием с Pax Americana.

«Запад уже не в состоянии тянуть собственную экономическую конструкцию. Смысл ее в том, что надо за счет эмиссии резко увеличить уровень жизни граждан – через доставление эмиссии им. И на фоне этого растущего уровня жизни Россия будет выглядеть убого, а ее жители не захотят там находиться. Это придумали еще в конце 1970-х годов. Но беда в том, что для поддержания этой системы требовалось очень много денег. После распада СССР возникла идея замены такой схемы – но тут оказалось, что под это дело выстроена вся система распределения денег. Пришлось ее поддерживать, а теперь стало понятно, что она рушится. И в этот момент Россия поняла, что надо всю эту конструкцию разрушать – вопрос в том, кто быстрее», - сказал Хазин.

В нынешней ситуации Китай занял двойственную позицию. С одной стороны он вроде бы считается союзником России, а с другой стороны пытается подыгрывать США и соблюдает все введенные санкции. Расплата за это, по мнению Хазина, будет очень жестокой.

«Дело в том, что Китай на протяжении многих лет – особенно при Ху Цзиньтао, но на самом деле там очень сильны эти тенденции и сейчас, – встраивался в американскую систему. Они себе отхватили кусок эмиссионных доходов, которые создают Соединенные Штаты, за счет того, что стали всемирной фабрикой. Но беда в том, что, когда Америка рушится, они рушатся вместе с ней, потому что спроса нет. Кто-то скажет, что они заменят американский рынок, ведь спрос есть и в других регионах. Но, во-первых, спрос упадет везде, а Россия, например, слишком маленькая, чтобы спасти китайское производство. Поэтому у Китая очень большие проблемы. Как он будет их решать – вопрос отдельный. Я не знаю, возможно ли это вообще», - сказал Хазин на Rutube-канале «Перспектива».

Экономист считает, что если бы Китай встал полностью на сторону России, и строил новую экономическую модель в противовес западной модели, он мог бы обеспечить себе неплохое будущее. Но попытка угодить США закончится для Китая очень плохо, Пекин при любом варианте развития событий разделит участь Вашингтона.