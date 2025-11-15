«Не лезьте – это наше»: Михаил Хазин рассказал, кто и почему блокирует изъятие сверхдоходов у банкиров

Источник фото: globallookpress.com фото Ilya Moskovets

Большая часть прибыли банков в виде дивидендов уходит за границу

В течение последних трех лет прибыль российского банковского сектора составляет порядка 4 трлн. руб. Это очень большие деньги, и логично, что власти захотели часть этих денег изъять в виде налогов на сверхприбыль, точно также, как это делают с нефтяным сектором. Однако эта попытка потерпела неудачу на самом начальном этапе. Введение налога на сверхприбыль банков была отклонена депутатами. Известный российский экономист Михаил Хазин объяснил, кто стоит за этими решениями.

Эксперт напомнил, что начиная с 2022 года бизнес у банков идет в гору, и не без помощи государства. Прошлый год оказался рекордным по показателю прибыли в банковском секторе, которая составила 3,8 трлн. руб. В уходящем 2025 году она будет немного меньше из-за снижения ключевой ставки, и ожидается на уровне 3-3,5 трлн руб.

Хазин считает, что если бы банки поделились государством своими доходами, то это было бы неплохо для госбюджета, дефицит которого снова увеличился. Однако все попытки ввести налог блокируются на стадии обсуждения. Российские элиты просто в этом не заинтересованы.

«Депутат Делягин недавно писал, что за последний год парламентариями было предложено несколько очень разумных законопроектов по мигрантам. Но за них просто не проголосовали. Надо разбираться и внимательно смотреть, кто ответственен за эти инициативы и эти решения. Вот, например, была еще одна инициатива. Поскольку в результате поднятия ставки очень большую прибыль стали получать банки, появилась идея их обложить налогом. Нет, сказали денежные власти, это наши банки, это наша корова, мы ее сами доим, нечего претендовать на наши денежки. Вот, и нету закона – кто бы мог подумать, представляете?» - сказал Хазин.

На защиту интересов банков активно встал финансово-экономический блок в правительстве в виде Силуанова и Набиуллиной. Закон о налоге для банков блокируют еще на стадии обсуждения, то есть даже нет шансов на его отработку.

«Например, без подробного разбора того, откуда взялся законопроект об ограничении торговой наценки, кто его выдвигал, ничего сказать нельзя», - резюмировал Хазин в программе «Экономика» на радио «Говорит Москва».

Вместо повышения налогов для банкиров, в следующем году будут повышены налоги для простых граждан, в виде НДС и утильсбора. А дивиденды, которые выплачивают банки, уйдут на счета иностранных акционеров, владеющих солидными пакетами акций финансовых организаций. Вот и делайте выводы. Невероятно, но факт…