Хазин рассказал об угрозе, которую несут повышение утильсбора и НДС

Повышение утильсбора в России отложили на месяц. Теперь этот грабительский сбор вступит в силу с 1 декабря 2025 года, несмотря на мощную критику. Авторы этой идеи объясняют эту меру защитой российских производителей. Однако у известного российского экономиста Михаила Хазина на эту тему есть совершенно другая версия всего происходящего.

Напомним, что утильсбор вырастет для иномарок мощностью более 160 л.с. Льготная ставка останется только для физических лиц, приобретающих маломощные транспортные средства. Хазин уверен, что повышение утильсбора и НДС, это направленные действия, направленные на дестабилизацию ситуации внутри России.

«Вас интересует мое мнение? Вы же понимаете, что объявление войны, которое нас ждет со стороны Евросоюза и Великобритании, требует подготовки. Надо устроить в стране потенциального противника революцию. Помните, как японцы устраивали революцию в 1905 году. Они же проиграли войну. Условно говоря, то, что «граф Полусахалинский» Витте подписал в Портсмуте – это примерно то же самое, что нам предлагали в Стамбуле в конце 2022 года. Или договор по итогам Крымской войны, которую мы бы выиграли, если бы протянули еще полгода. То же самое и с Японией, где пресса открыто писала, что страна не выдержит больше трех месяцев. Это было предательство», - объяснил Хазин.

Эксперт убежден, внешние оппоненты России пытаются взорвать ситуацию в стране через своих ставленников во властных структурах. При этом часть чиновников даже не подозревают, что работают на наших противников. Любой раскол в обществе будет дополнительным козырем для “кукловодов” в потенциальных переговорах или конфликтах с РФ.

«У нас сейчас принимаются не экономические, а политические меры, направленные на то, чтобы максимальным образом раздражать народ. Каждый конкретный чиновник, который участвует в этом, этого не понимает – точнее сказать, те, кто понимают, отмажутся. Но очень много очень странных решений: НДС, утильсбор, всякие ограничения – длинный-длинный список. И я считаю, что значительная часть этих решений – это как раз предпродажная подготовка всех этих британских, американских, брюссельских и прочих «сеток». Чего греха таить, финансовый сектор у нас весь, тотально ориентирован на Запад в широком смысле», - объяснил Хазин в эфире радио Sputnik.

Экономист напомнил, что работал на государственных должностях и знает всю кухню изнутри. Подобное противостояние было «всегда и везде», но это не означает, что на это надо смотреть спустя рукава…