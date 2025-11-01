Курс доллара по 50 рублей это реально. В ЦБ назвали факторы для дальнейшего укрепления российской валюты

Источник фото: globallookpress.com фото Belkin Alexey

По мнению эксперта, курс рубля по-прежнему сильно зависит от внешних факторов

Заканчивающийся 2025 год стал знаковым для российского рубля. Несмотря на все экономические трудности и политическое давление, российская валюта смогла устоять и даже укрепилась по отношению к доллару и евро. Периодически звучат прогнозы, что рубль может быть еще сильнее. В Центробанке сочли подобный сценарий вполне вероятным, но при этом назвали условия, при которых все это может произойти.

Как передает ТАСС , во время визита в Балтийский федеральный университет Калининграда, советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допустил, что курс доллара в России может опуститься до отметки 50 рублей. Но это возможно только в том случае, если США не смогут справится с инфляцией у себя в экономике.

«В каком случае это может произойти? В том случае, если Федеральная резервная система США, американский центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер», — сказал Тремасов.

На сегодняшний день доллар в России официально стоит чуть дороже 80 рублей. Между тем Минэкономразвития не так оптимистично как Тремасов. По их прогнозам в течение ближайших трех лет курс доллара может достигнуть отметки в 100 рублей.

При этом многие эксперты отмечают, что слишком сильный рубль не выгоден для российской экономики. Национальная валюта должна быть стабильной, чтобы предприниматели могли более уверенно планировать свой бизнес. Ну а какой курс рубля будет на практике, это покажет время…