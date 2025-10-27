Ситуация напоминает 1998 год. Михаил Хазин откровенно рассказал о непростой ситуации с вкладами в банках

Источник фото: globallookpress.com фото Ilya Moskovets

Эксперт заметил схожесть нынешней ситуации с 1998 годом

В России по-прежнему распространяются слухи о возможной заморозке банковских вкладов. Несмотря на то, что власти уже несколько раз опровергали данные домыслы, известный российский экономист Михаил Хазин считает, что дыма без огня не бывает.

По мнению эксперта главной опасностью на данный момент является рекордный дефицит бюджета, который по итогам 2025 года может составить 5,7 трлн рублей. При этом на сегодняшний день объем средств граждан, который они хранят на депозитах в банках, превышает 60 трлн. рублей, что составляет почти полтора-два годовых бюджета. Конечно же, у властей есть соблазн запустить свою руку в эти деньги.

«Это тонкий, деликатный вопрос. Если вас интересуют мои ощущения, то они примерно такие же, как весной 1998 года. Это личные ощущения. Я не вижу пути, которым можно вернуться назад – условно говоря, в февраль-март 2023 года. Поэтому что-то должно произойти. Либо частичный дефолт – вы понимаете, что именно так называется невозврат вкладов, как это и было в 1998 году. Тогда было два дефолта, один суверенный, а другой банковский. И банковский дефолт теоретически может повториться. Или может быть резкая девальвация рубля – условно говоря, не 80 единиц за доллар, а 130-140. Может быть еще что-нибудь – но что-то должно произойти», - сказал Хазин.

При этом экономист отметил, что у России есть шанс избежать самого жесткого сценария, однако финансовые власти совершают действия, которые ему не внушают доверия. Пока Минфин и Минэк пытаются решить проблему с помощью мягкого повышения налогов, но если ситуация выйдет из-под контроля, то этих мер окажется недостаточно.

«В теории можно описать какую-то конструкцию, которая позволит выйти из нынешней ситуации без серьезных издержек. Но как это сделать – а главное, кто это будет делать? Чтобы проделать сложные комбинации, необходимы высококвалифицированные люди, с которыми в денежном руководстве сегодня проблемы. И это не потому, что я злобствую – я просто слушаю, что они говорят. Человек, который разбирается в теме, не будет регулярно нести такую пургу. Даже если они целенаправленно обманывают, высококвалифицированный специалист придумывает более хитрые способы. Еще раз повторяю, это мое личное оценочное суждение», - заявил Хазин в эфире радио Sputnik.

Стоит ли поддаваться панике после подобных слов Хазина? В его рассуждениях есть небольшая неточность. Дефицит бюджета может достигнуть 5,7 трлн. рублей, а на депозитах россияне держат более 60 трлн. рублей. То есть гораздо больше. Эту проблему можно решить простым повышением налога на доход с вкладов. Поэтому, на наш взгляд, особо волноваться не стоит. Если, конечно же, Хазин не знает гораздо больше, чем говорит…