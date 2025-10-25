Политика

«Путин что-то знает!»: Михаил Хазин считает, что мы можем стать свидетелями мощных событий еще до конца 2025 года

Иван Гордеев
Михаил Хазин считает, что развязка украинского кризиса очень близко


Ситуация в мировой политике очень резко меняется. Сначала все были тем, что в Будапеште состоится новая встреча Путина и Трампа. После этого ее также резко отменили, после чего США ввели санкции против Российской нефтянки. При этом известный российский экономист Михаила Хазина обратил внимание на то, что президент России в данной ситуации выглядит очень спокойным, и допустил версию, российский лидер владеет очень важной и интересной информацией о том, как события будут развиваться дальше. 

Хазин заметил, что не меньшую угрозу России несут решения финансовых властей, которые добились повышения утильсбора и НДС. И если в этом вопросе не предпринимать резких движений, то могут быть серьезные последствия. 

«Аналогичная ситуация с Трампом. Встреча в Будапеште отменилась, переговоры Лаврова и Рубио – тоже, санкции на «Роснефть» и «Лукойл» наложили. А кто-нибудь задумывался, что все это происходит в тот момент, когда наши войска уже на правом берегу Днепра в Херсоне? Да, это пока малые группы, да, они пока на острове, хотя, кто их знает, может, уже и не на острове, ведь информация идет с большой задержкой. И о том, что в ЕС и Великобритании ситуация абсолютно аховая, и по рейтингам действующих политиков, и в экономике», - сказал Хазин.

В данный момент на Дональда Трампа трансатлантические элиты оказывают серьезное давление, их беспокоит 80-летний возраст главы Белого дома. Хазин поставил под сомнение саму возможность того, что Россия и США могут о чем-то договориться, по крайней мере в ближайшем времени. При этом Европа начинает себя вести все более импульсивно, что навело Хазина на интересную гипотезу. 

«Я бы сказал так: имеет место мощнейшая концентрация событий, главными из которых я бы назвал, конечно, взрывы на НПЗ в Словакии и Венгрии. Это явно рука Лондона, четкая демонстрация последствий отказа Восточной Европы от исполнения западных решений. Это главные события. И они четко показывают, что момент разрешения ситуации достаточно близок. Держать ее нет никакой возможности. А если Путин знает, что что-то должно произойти до Нового года, до введения новых налогов? Там уже можно будет и разобраться. Оговорюсь, что это только версия», - сказал Хазин на своем Rutube-канале.

До конца года осталось чуть более двух месяцев. Насколько верны предчувствия Хазина, мы сможем проверить уже очень скоро…

