«Есть тут еще целая куча тонкостей»: Михаил Хазин объяснил истинную причину обвинений Меркель в адрес Польши и Прибалтики

Хазин объяснил, что в Европе стали поднимать голову силы, которые побыстрее хотят договориться о прекращении конфликта

На этой неделе мировые СМИ активно обсуждают две новости. Первая, это возможная передача США Украине ракет Tomahawk, а также обвинение Ангелы Меркель в адрес Прибалтики и Польши в том, что именно их позиция стала одной из главных причин начала СВО. Свое мнение по поводу этих событий высказал известный российский экономист Михаил Хазин.

И если история с ракетами Tomahawk выглядит очень запутанно, как будто ее разгоняют ради запугивания. Выяснилось, что эти ракеты можно запускать только с кораблей и подводных лодок, чего у Украины и плавно нет. А у США есть всего две наземные пусковые установки, которые они вряд ли согласятся кому-либо передавать. А вот заявление госпожи Меркель, по мнению Хазина, выглядит гораздо более интересно.

Напомним, что бывший канцлер Германии неожиданно возложила всю вину за эскалацию ситуации на Украине на Прибалтику и Польшу, и тем самым попыталась с себя снять все обвинения. По мнению эксперта такие заявления просто так не делаются. Это означает, что в Европе появились силы, которые заинтересованы вести с Москвой переговоры.

«Есть тут еще целая куча тонкостей. Выступила тут Меркель, сказавшая, что конфликт на Украине – результат того, что поляки и прибалты не проявили надлежащей готовности, когда она, Меркель, готова была разговаривать. Не хочу сказать, что экс-канцлер говорила искренне – но это может означать, что в ЕС стали проявляться силы, понимающие, что лучше договориться», - объяснил Хазин на Rutube-канале «Закон и порядок в США».

Хотелось бы в это верить. В любой ситуации всегда должны быть люди, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию, и готовые идти на компромисс. Очень хочется, чтобы вся эта история быстрее закончилась за столом переговоров…