“Вам надо – вы и нападайте”: Михаил Хазин объяснил, почему Польша отказалась участвовать в “коалиции желающих”

В последнеее время Польша стала вести себя менее агрессивно. Эксперт объяснил причины этого явления

Как известно сейчас на Западе активно формируется так называемая “коалиция желающих”. Это страны, которые готовы отправить свои войска на Украину, в случае замораживания данного конфликта. Неожиданно для многих из этой коалиции выпала Польша, одна из стран, в которой преобладают антироссийские настроения. Почему так произошло, рассказал известный российский экономист Михаил Хазин.

То, что Польша не собирается отправлять свой военный контингент на Украину, заявил польский премьер Дональд Туск. Эту позицию также поддержали власти Италии и Румынии. Максимально на что готова Польша, это предоставить свою логистику. По мнению Хазина, именно поляки одними из первых вовремя опомнились, и приняли самое разумное решение.

Эксперт сделал комплимент Польше и назвал ее одной из умных стран Европы. Дело не в том, что поляки помнят историю и банально испугались. Просто они реально научились думать над будущими последствиями.

«В Польше людей, понимающих происходящее, миллионы – их очень трудно обмануть. Им говорили, что Америка их поддерживает, что они играют против России. Ладно, хорошо – но только если от этого есть какая-то выгода. А если их пытаются бросить против России, чего добиваются англичане, поляки говорят: "Нет-нет, в эту игру мы играть не будем. Хотите – бросайтесь на Россию сами"», - сказал Хазин.

До многих стало доходить, что эскалация событий больше всего выгодна Великобритании, и именно политики этой страны пытаются втянуть в конфликт как можно больше других государств. При этом туманный альбион Хочет находиться в стороне и лишь управлять процессом. Однако ключевые государства Евросоюза вряд ли пойдут на это.

«Все это не означает, что они не устроят войну. Они могут устроить – другое дело, что они ее проиграют. Но их проблема в том, что скорее слетит политическая элита Западной Европы. А эти люди не хотят уходить, они прекрасно понимают, что в этом случае не придут обратно никогда, да еще и проверкам подвергнутся», - заявил Хазин на Rutube-канале «Закон и порядок в США» .

Хазин также дополнил, что холодным душем для многих из “коалиции желающих” стали слова президента России на Восточном экономическом форуме о том, что войска любой страны на украинской земле будут считаться законной целью для ВС РФ…