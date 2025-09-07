Снижение ключевой ставки под вопросом. У Банка России появились неожиданные препятствия

Источник фото: globallookpress.com фото Konstantin Kokoshkin

На этой неделе Банк России примет решение по ключевой ставке. Надежды рынка на снижение могут не оправдаться

На следующей неделе состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Многие эксперты ожидают дальней ее снижения. Последние данные по инфляции внушают оптимизм. Одна на горизонте появились неожиданные проблемы, и темпы снижения могут оказаться не такими, на которые рассчитывает российский бизнес.

Как пишет издание “Лента” со ссылкой на данные ЦБ, по итогам августа денежный агрегат М2Х, наиболее точно определяющий влияние денег на совокупный спрос, ускорил рост с 0,8 процента в июле до 1,5 процента.

Полученные результаты свидетельствуют об ускорении кредитования корпоративного сектора. Выплаты дивидендов в бюджет по итогам минувшего месяца приведут к тому, что бюджет может стать профицитным.

С одной стороны это опровергает все сообщения о загибающейся экономике, а с другой стороны создает риск дальнейшего разгона инфляции. Поэтому Банк России может в лучшем случае снизить ключевую ставку гораздо скромнее, чем ожидают участники рынка, в худшем случае может вообще взять паузу по смягчению ДКП.

Косвенно ситуацию в экономике подтвердил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам в российской экономике ситуация не такая плохая, как пишут некоторые аналитики. Такой вывод он сделал по состоянию дел у клиентов кредитной организации. При этом банкир отметил, что не собирается гадать на кофейной гуще по поводу прогнозов, и к любой ситуации бизнес может приспособиться…