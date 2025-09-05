«Это объявление войны»: Михаил Хазин рассказал, какое именно событие в Китае вызвало истерику у западных элит

Источник фото: globallookpress.com фото Ilya Moskovets

Хазин обратил внимание на экономические соглашения, которые были приняты в Китае

После прошедших в Китае торжественных мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, на Западе началась настоящая истерика. Европейские лидеры один за другим стали делать громкие заявления, а Дональд Трамп призвал Европу полностью отказаться от российских энергоресурсов. Как подметил известный российский экономист Михаил Хазин дело совершенно не в военном параде, где Китай показал всю свою военную мощь, причиной для беспокойства мировых элит стало совершенно другое событие.

Истинной причиной истерики стало решение создание платежной инфраструктуры в рамках ШОС, а также формирование инвестиционного банка, пополняемого странами-участницами, и выпуск совместных облигаций. Данные меры позволят странам участницам ШОС повысить эффективность сотрудничества внутри блока. Но самое главное, это довольно сильный удар по долларовой системе!

Хазин считает, что инвестфонд ШОС может уравновесить торговый баланс между конкретными странами организации, а полностью независимая от валют США и ЕС структура нанесет серьезный удар по трансатлантической элите.

С другой стороны пока радоваться рано, поскольку финансовая инфраструктура ШОС пока существует на этапе политического одобрения. Тем не менее эта идем многим очень нравится. Именно этот пункт на саммите Тяньцзине так сильно встревожил западную элиту.

«Пока принято только базовое решение. Но это политическое решение. И это объявление войны евроатлантическим элитам. Могу вас уверить, создание альтернативной системы расчетов в Юго-Восточной Азии с участием России – это экономическая война. Вот почему Трамп несколько раз на эту тему орал: «Кто обидит доллар, тот получит». Посмотрим, беспочвенны ли его опасения – и какой объем операций пойдет через этот клиринговый механизм. Может, маленький – а, может, большой. Что мешает, например, Индии покупать через него нашу нефть, или продавать нефтепродукты?» - сказал Хазин в эфире радио Sputnik.

Как говорится планы есть, теперь все зависит от их реализации. И очень хочется верить, что ШОС найдет в себе силы, довести начатое дело до конца. Конечно же Запад будет фактически сопротивляться этому, а поэтому не исключено, что мы увидим еще не один локальный военный конфликт…