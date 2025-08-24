Осень будет “веселой”: Михаил Хазин раскрыл, почему Трамп объявит свою позицию по России через две недели

Источник фото: globallookpress.com/Ilya Moskovets globallookpress.com фото Ilya Moskovets

Основные события могут произойти после встречи Путина и Си Цзинпина

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели он озвучит новую позицию по России в разрезе украинского конфликта. Почему глава Белого дома отвел срок в две недели пояснил известный российский экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта именно в течение этого срока прояснится ситуация вокруг этого конфликта. Странным образом через две недели должен состояться визит Владимира Путина в Китай, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны. Запад уже давно опасается по поводу сближения Москвы и Пекина.

«Я не знаю, чем закончатся эти игры, доломают ли Зеленского, вынудят ли его сказать, что никаких договоренностей не будет, остановят ли Соединенные Штаты финансирование Украины, и так далее. Мы все увидим в течение ближайших двух недель. Весьма вероятно, что будут и политические последствия встречи Трампа с Путиным на Аляске – но тут давайте дождемся 2-3 сентября. Потому что, я думаю, такое явное кадровое наполнение этих встреч, причем везде, и у нас, и в США и Европой, начнется после 3 сентября, после Пекина. А в эти две недели я предлагаю всем хорошо отдохнуть – осень будет веселой», - сказал Хазин.

По его мнению одной из главных тем переговоров Путина и Трампа не столько ситуация на Украине, сколько неминуемое приближение масштабного экономического кризиса, главной особенностью которого может стать полное разрушение существующих моделей легитимации собственности, в результате чего нынешние элиты могут потерять свои капиталы.

«Финансисты четко понимают, что, как только эта плотина будет прорвана, их разорвут на части. Причем их лишат не только должностей, но и активов. На первом этапе отбирать будут самое крупное, потом среднее, а потом и у самых мелких, потому что институционального обеспечения собственности не будет – это характерная черта нового кризиса. Это ключевой момент», - сказал Хазин на своем Rutube-канале.

Трамп пытается всеми силами смягчить последствия экономического кризиса для США, поэтому готов идти на компромиссы. Отсюда и признание законных интересов России в украинском конфликте.