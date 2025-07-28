Курс доллара превысил 80 руб. Проклятие августа начинает действовать?
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Вторую сессию подряд российская валюта чувствует себя некомфортно. Это временно, или падение ускорится?
Сегодня на межбанковском валютном рынке курс доллара впервые за несколько последних недель
В течение почти двух месяцев курс доллара стабильно торговался в диапазоне 78-79 рублей. И никакой негатив не мог повлиять на ослабление рубля. И вот сейчас котировки вышли из данного коридора вверх.
Первый фактор, который отрицательно влияет на курс рубля, это снижение ключевой ставки с 20 до 18%. Доходность рублевых инструментов снижается, и игроки на рынке решили зафиксировать свою прибыль.
Второй фактор, который давит на котировки рубля, это окончание налогового периода. Экспортеры прекратили продавать валюту, а значит поддержка национальной валюты ослабла.
Третий негативный фактор, это геополитика. Угрозы Трампа ввести вторичные пошлины для покупателей российской нефти не прошли даром. Сегодняшняя сделка с ЕС, в ходе которой европейцев заставят покупать больше американской нефти и газа также негативно сказывается на будущих перспективах.
Плюс в действие вступил 18-й пакет санкций Евросоюза, который также частично усложняет продажу российской нефти и газа.
Так сложилось, что сразу несколько негативных факторов проявились в одно и то же время. А тут еще на пороге август, традиционно непростой месяц для российской экономики.
Если даже рубль и ослабнет на несколько рублей, то в этом нет ничего удивительного. Это поможет легче вздохнуть российским экспортерам, а бюджету получить дополнительную прибыль. Будем надеяться, что это обычные рыночные колебания…