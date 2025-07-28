Курс доллара превысил 80 руб. Проклятие августа начинает действовать?

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Вторую сессию подряд российская валюта чувствует себя некомфортно. Это временно, или падение ускорится?

Сегодня на межбанковском валютном рынке курс доллара впервые за несколько последних недель превысил отметку 80 рублей. Что это, обычные рыночные колебания, или же российской валюте грозит более серьезное падение, мы сейчас попробуем разобраться.

В течение почти двух месяцев курс доллара стабильно торговался в диапазоне 78-79 рублей. И никакой негатив не мог повлиять на ослабление рубля. И вот сейчас котировки вышли из данного коридора вверх.

Первый фактор, который отрицательно влияет на курс рубля, это снижение ключевой ставки с 20 до 18%. Доходность рублевых инструментов снижается, и игроки на рынке решили зафиксировать свою прибыль.

Второй фактор, который давит на котировки рубля, это окончание налогового периода. Экспортеры прекратили продавать валюту, а значит поддержка национальной валюты ослабла.

Третий негативный фактор, это геополитика. Угрозы Трампа ввести вторичные пошлины для покупателей российской нефти не прошли даром. Сегодняшняя сделка с ЕС, в ходе которой европейцев заставят покупать больше американской нефти и газа также негативно сказывается на будущих перспективах.

Плюс в действие вступил 18-й пакет санкций Евросоюза, который также частично усложняет продажу российской нефти и газа.

Так сложилось, что сразу несколько негативных факторов проявились в одно и то же время. А тут еще на пороге август, традиционно непростой месяц для российской экономики.

Если даже рубль и ослабнет на несколько рублей, то в этом нет ничего удивительного. Это поможет легче вздохнуть российским экспортерам, а бюджету получить дополнительную прибыль. Будем надеяться, что это обычные рыночные колебания…