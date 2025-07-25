Решение Банка России по ключевой ставке. ММВБ и рубль незначительно изменились

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Ставка рефинансирования понижена на 200 базисных пунктов

Сегодня состоялось очередное заседание Банка России, по ключевой ставке. Все произошло в соответствии с ожиданиями многих экспертов.

ЦБ снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18%. При этом регулятор заявил о намерении продолжать жесткую ДКП до возвращения инфляции к ожидаемому таргету до 2026 года.

После объявления решения о ставке российский фондовый рынок незначительно просел в пределах 0,5%, но уже через несколько минут перешел к росту.

Российский рубль в первые минуту после объявления решения поставке даже на несколько копеек укрепился по отношению к доллару и китайскому юаню, правда днем ранее российская валюта просела приблизительно на 1%.

В любом случае снижение ставки является позитивным сигналом для бизнеса и рынков. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 12 сентября 2025 года.