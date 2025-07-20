Политика

Азербайджан идет на новое обострение отношений с Россией

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
азербайджан Россия

Источник фото: globallookpress.com

Ильхам Алиев обвинил Россию в затягивании расследования крушения самолета авиакомпании AZAL


Азербайджан идет на новое обострение отношений с Россией, это стало понятно после последних заявлений президента республики Ильхама Алиева. 

Выступая на Шушинском медиафоруме в Ханкенди он заявил, что Азербайджан будет обращаться в международные судебные инстанции, с целью привлечь Россию к ответственности в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло в Казахстане в декабре 2024 года.

Алиев обвинил Россию в преднамеренном затягивании расследования данного происшествия, и заявил, что азербайджанская сторона будет настаивать на официальном признании вины российской стороной, и на материальных и моральных выплатах семьям погибших в данной катастрофе.

Но и это не единственный выпад азербайджанского лидера. Отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона* (внесен в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга), он посоветовал Украине не соглашаться ни на какие условия российской стороны. 

«Никогда не соглашаться на оккупацию — вот это главный совет. Это то, что делали мы», — сказал Алиев.

Азербайджан давно является независимым государством, и имеет право проводить собственную политику. Но данные заявления, на фоне последних событий в Екатеринбурге, говорят только о том, что Алиев намерен и далее идти на конфронтацию с Россией, в угоду своим новым западным покровителям. 

Мы и далее будем информировать наших читателей, как будут развиваться события по данной теме.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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