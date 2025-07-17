Политика

Удары Израиля по Сирии могут поставить крест на политическом будущем Эрдогана

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
израиль Турция

Источник фото: globallookpress.com

У данного конфликта может быть совершенно неожиданное продолжение


Конфликт на Ближнем Востоке получил неожиданное продолжение. Израиль нанес несколько десятков массированных ударов по территории Сирии. Удар по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске в прямом эфире попал в объективы репортеров. Тем самым ЦАХАЛ встал на сторону друзских отрядов самообороны в противостоянии с подразделениями правительства Ахмеда аш-Шараа. Как долго может продлиться данная спецоперация, и чем она может закончиться, мы сегодня и попытаемся разобраться. 

ЦАХАЛ подтвердил планы на проведение наземной операции в случае необходимости. 

На сегодняшний день стало очевидным, что те действия новых сирийских властей по подавлению жителей Сирии по этническим признакам долго продолжаться не могут. Официальные власти Евросоюза и США наладили дипломатические отношения с новыми властями этой страны, и даже сняли санкции. Но всем очевидно, что новая и большая война в этом регионе никому не нужна. Но и терпеть политику далее опасно. Поэтому Израиль начал действовать.

Во всей этой истории очень важна реакция Турции, и конкретно ее лидера Эрдогана. Ни для кого не секрет, что именно при поддержке турецких властей в Сирии к власти пришел Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани). 

Если Турция втянется глубже в этот конфликт, то у Эрдогана могут быть серьезные проблемы, которые ему абсолютно не нужны на фоне приближающихся президентских выборов в Турции в 2026 году. Но если он не поддержит своих ставленников в Сирии, это также удар по его престижу.

Ранее Эрдоган позволял себе очень резкие высказывания в адрес Израиля. Обычно в политике такое не прощается. 

В преддверии выборов Эрдоган активно зачищает в Турции оппозицию. В частности арестован его главный конкурент мэр Стамбула Экрем Имамоглу. В стране зреет массовое недовольство нынешней политической системой. Поэтому мы смеем предположить, что именно операция Израиля в Сирии может очень негативно сказаться на политическом будущем нынешнего президента Турции Эрдогана. 

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