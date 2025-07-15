“Депутаты в доле”: Михаил Хазин предположил, какой ценой Урсула фон дер Ляйен сохранила свой пост

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Михаил Хазин рассказал как устрона европейская бюрократия

В прошлую пятницу в Европарламенте было голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. На отставке главы ЕК настаивали ультраправые депутаты из Румынии. И казалось бы, все шло к завершению ее политической карьеры, и вдруг большинство европарламентариев отклонили данный документ. Российский экономист Михаил Хазин сделал предположение, какой ценой Урсуле фон дер Ляйен удалось остаться на своем посту.

Выступая в своей авторской программе «Хазин знает» , эксперт заметил, что такой исход стал возможным из-за высокой коррумпированности европейских парламентариев.

"Вся эта шайка депутатская основная — она в доле. Может быть у них маленькая доля, но у каждого депутатика «курочка по зернышку клюет» с принимаемых законов". – заявил Хазин.

Он объяснил, что сегодня в евросоюзе сложилась довольно сложная бюрократическая система, когда множество различных структур возглавляют родственники и близкие друзья евродепутатов. Тем самым они получают доступ в большим потокам денег, на чем неплохо зарабатывают.

Отставка Урсулы фон дер Ляйен могла бы негативно сказаться на их положении, поэтому они особо рисковать и не стали.

Как известно, для вынесения вотума недоверия было необходимо набрать “за” минимум две трети голосов. В итоге из 720 голосов депутатов за вотум недоверия проголосовало 175 человек, а 360 проголосовали “против”, и 18 человек воздержались.

Мы сегодня живем во времена, когда события меняются очень резко. Но пока Урсула фон дер Ляйен продолжит возглавлять Европейскую комиссию, но свою репутацию она уже испортила…