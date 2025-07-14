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Сегодня американский президент может объявить о новом пакете военной помощи для Украины

В последний торговый день ушедшей недели российская биржа ММВБ упала почти на 3%. Причиной падения стал анонс важного заявления Дональда Трампа в отношении России, которое он должен озвучить сегодня в понедельник. Но как это часто бывает, инсайдеры узнали все заранее, и в СМИ уже есть некоторые подробности предстоящего выступления американского президента.

Как стало известно изданию Axios , Дональд Трамп должен объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя наступательные вооружения. В частно по данным источникам издания, Украина получит дальнобойные ракеты, которые способны долететь до Москвы.

По замыслу американского руководства, это должно принудить российскую сторону начать мирные переговоры и заключить перемирие.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесён в России в список террористов и экстремистов) заявил, что выступление главы Белого дома будет «будет очень агрессивным».

Сам же Грэм настаивает на принятии закона, по которому будут вводиться 500% пошлины для стран, закупающих российскую нефть. Однако принятие закона грозит тем, что цены на нефть на мировых рынках могут подскочить до $120 за баррель, что окончательно добьет мировую экономику.

С большой долей вероятности будут введены санкции против некоторых российских физических и юридических лиц.

Белый дом отказался комментировать данную утечку информации.