Политика

Стали известны подробности “важного заявления” Дональда Трампа о России

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
Россия Украина

Источник фото: globallookpress.com

Сегодня американский президент может объявить о новом пакете военной помощи для Украины


В последний торговый день ушедшей недели российская биржа ММВБ упала почти на 3%. Причиной падения стал анонс важного заявления Дональда Трампа в отношении России, которое он должен озвучить сегодня в понедельник. Но как это часто бывает, инсайдеры узнали все заранее, и в СМИ уже есть некоторые подробности предстоящего выступления американского президента.

Как стало известно изданию Axios, Дональд Трамп должен объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя наступательные вооружения. В частно по данным источникам издания, Украина получит дальнобойные ракеты, которые способны долететь до Москвы. 

По замыслу американского руководства, это должно принудить российскую сторону начать мирные переговоры и заключить перемирие.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесён в России в список террористов и экстремистов) заявил, что выступление главы Белого дома будет «будет очень агрессивным». 

Сам же Грэм настаивает на принятии закона, по которому будут вводиться 500% пошлины для стран, закупающих российскую нефть. Однако принятие закона грозит тем, что цены на нефть на мировых рынках могут подскочить до $120 за баррель, что окончательно добьет мировую экономику. 

С большой долей вероятности будут введены санкции против некоторых российских физических и юридических лиц. 

Белый дом отказался комментировать данную утечку информации. 

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