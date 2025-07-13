Запрет на импорт фруктов и молока из Азербайджана. Что будет с ценами в России?

Источник фото: globallookpress.com

Эксперты считают, что россияне даже не заметят остановки поставок азербайджанской продукции на отечественный рынок

На прошедшей неделе стало известно, что Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию молочной продукции из Азербайджана. А несколько дней до этого подобная ситуация произошла и с азербайджанскими фруктами. Очевидно, что и с ними нам на какое-то время придется расстаться. Главный вопрос, как все это скажется на ценах на перечисленные продукты внутри России?

Доля азербайджанских товаров на российском рынке составляет менее 1%, поэтому ситуация с запретом поставок не критичная. Что касается молочной продукции, то как заявил в интервью изданию ИА NEWSDATA.RU замдиректора по экономике Молочного союза России Роман Сычев, это не должно вызвать дефицита этой продукции на территории нашей страны.

По словам чиновника, в данный момент Россия обеспечивает собственные потребности в молочной продукции на 85%, оставшиеся 15% импортируются из Беларуси. Поэтому запрет на ввоз молочки из Азербайджана российские пользователи практически не заметят.

Что касается запрета на ввоз азербайджанских фруктов , то возможен незначительный всплеск цен в приграничных районах. Но и здесь никакого дефицита не ожидается.

Также рынки попыталась успокоить и Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, которая сообщила , что не собирается вводить запрет на ввоз в страну томатов из Азербайджана. Летом дефицит овощей минимален, на рынок начинают поступать овощи с подсобных хозяйств. В самый критичный момент, Россия может закупить недостающую продукцию в Узбекистане и Турции.

Одним словом паниковать не стоит. Роста цен на овощи и фрукты из-за ситуации с Азербайджаном не предвидится. Ситуация полностью под контролем.