Запрет на импорт фруктов и молока из Азербайджана. Что будет с ценами в России?
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Эксперты считают, что россияне даже не заметят остановки поставок азербайджанской продукции на отечественный рынок
На прошедшей неделе стало известно, что Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию молочной продукции из Азербайджана. А несколько дней до этого подобная ситуация произошла и с азербайджанскими фруктами. Очевидно, что и с ними нам на какое-то время придется расстаться. Главный вопрос, как все это скажется на ценах на перечисленные продукты внутри России?
Доля азербайджанских товаров на российском рынке составляет менее 1%, поэтому ситуация с запретом поставок не критичная. Что касается молочной продукции, то как заявил в интервью изданию
По словам чиновника, в данный момент Россия обеспечивает собственные потребности в молочной продукции на 85%, оставшиеся 15% импортируются из Беларуси. Поэтому запрет на ввоз молочки из Азербайджана российские пользователи практически не заметят.
Что касается запрета на ввоз азербайджанских
Также рынки попыталась успокоить и Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, которая
Одним словом паниковать не стоит. Роста цен на овощи и фрукты из-за ситуации с Азербайджаном не предвидится. Ситуация полностью под контролем.