Непатриотичный поступок дочери главы “Сбербанка” Германа Грефа

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Дочка главного банкира приняла нейтральный статус, ради участия в престижных международных турнирах по конному спорту

Довольно интересная ситуация складывается вокруг главы “Сбербанка” Германа Грефа. По имеющейся информации в сети, его дочь Мария Греф ради участия в международных соревнованиях приняла нейтральный статус спортсменки, а также подписала декларацию, что не поддерживает войну.

Данная информация не является фейком, об этом писало издание ТАСС , правда тогда не упоминалось, что девушка имеет родственные связи с главой Сбера. Вместе с Марией Греф статус нейтральных спортсменов получили еще 27 российских всадников.

С одной стороны в этом нет ничего криминального, поскольку многие российские спортсмены сегодня вынуждены выступать в нейтральном статусе. А подписание антивоенной декларации, это одно из главных условий Международной федерации конного спорта (FEI).

Вызывает удивление другие факты, что Греф находится под международными санкциями США и Евросоюза, и в это время его дочь уже второй год проживает и учится в Великобритании. Как объяснили ситуацию в FEI, санкции против ее отца ни каким образом ее не касаются его родственников.

Также важно понимать, что Герман Оскарович является не последним человеком в российской политике. Он руководит одним из крупнейших российских банков, а значит имеет доступ к очень важной информации, что наводит на определенные размышления.

Можно понять любовь Марии Греф к конному спорту, и желанию завоевать престижные международные награды. Мы не можем ее осуждать за это, но согласитесь, что вся эта история как-то выглядит непатриотично. Как вы считаете друзья?