Азербайджан понял во что влип. Михаил Хазин рассказал как провалилась очередная авантюра Запада

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Михаил Хазин высказал свою версию дерзкого поведения властей Азербайджана в отношении России

Конфликт между Россией и Азербайджаном постепенно уходит на второй план, риторика постепенно смягчается. Разве что у азербайджанских фермеров появились проблемы с помидорами. Как подытожил ситуацию российский экономист Михаил Хазин, мы стали свидетелями как провалилась очередная провокация наших западных “друзей”, в которой они пытались использовать Азербайджан.

По мнению эксперта, главной целью данной кампании было втянуть Россию в новый конфликт, который был подготовкой к второму раунду войны на Ближнем Востоке. Однако все пошло не по плану. Вмешательство в дело США и переговоры Путина и Трампа привели к разрядке ситуации. Российские власти проявили сдержанность, и фактически сломали все планы своих противников.

«Ситуация очень напряженная, в мире абсолютно не стабильно. И поэтому совершенно правильно поступает российское руководство, которое не лезет. В том числе в эту антироссийскую кампанию, которую устроили в Азербайджане. Цель была – нас спровоцировать на то, чтобы мы влезли. А мы не влезли – и опять выиграли, потому что Азербайджан уже начал сильно отступать», - сказал Хазин.

Как считает экономист, именно сейчас в Баку начали осознавать в какую историю они влипли. Например, у Ирана появилось доказательство, что часть дронов на их территорию прилетела именно с азербайджанской стороны. А во всю эту авантюру Азербайджан втянула Великобритания. Теперь у режима Алиева большие проблемы с соседями, и это гораздо серьезнее, чем проблемы с помидорами.

«Это британская игра. Думаю, они обещали Азербайджану часть территорий Ирана и Армении. И британцы давят тем, что контролируют все деньги азербайджанских олигархов в своих оффшорах. Но обещать – не значит жениться. Понимает ли это Алиев, что британцы, при всем желании, эти обещания выполнить не смогут? А Иран уже предъявил ему претензии», - заявил Хазин в эфире радио «Говорит Москва» .

В качестве доказательства того, что Азербайджан пытается нормализовать отношения, является ситуация с русскими школами. В частности 10 июля министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заверил, что вопрос закрытия русских школ не входит в правительственную повестку дня.