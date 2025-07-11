Почему идея введения в России золотого рубля опасна и вредна

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ФТС бьет тревогу. Количество случаев вывоза золота из страны увеличивается в кратном размере

Периодически среди российских экономистов звучит идея обеспечение российского рубля золотом, или другими словами введение в России золотого рубля. По их мнению это поможет сделать российскую валюту крепкой, что позволит ей стать резервной валютой. Сейчас в стране происходят интересные события, которые показывают опасность такого подхода.

С недавнего времени россиянам разрешили вывозить из страны золотые слитки, при условии предоставления документов, что они были приобретены легальным способом.

С этого времени Федеральная таможенная служба зафиксировала кратный рост вывоза из России золотых слитков. Вместе с этим также растет и нелегальный вывоз золота из страны. Как писало издание “Известия” , только за январь-октябрь 2024-го было пресечено попыток вывезти из России золото на 11,2 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вместе с тем одной из главных тем сегодняшнего дня является укрепление рубля. Даже некоторые аналитики не понимают, почему это происходит. В связи с введением санкций на оборот доллара в России, стала набирать популярность схема, когда люди за границу вывозят золото, и там его уже продают за валюту, тем самым обходя все введенные ограничения. По сути спрос на валюту падает, и из страны вывозят драгоценный металл.

Если данную схему применить к золотому рублю, то мы получим практически аналогичную ситуацию. Иностранцы с удовольствием будут покупать российскую валюту, что будет способствовать ее росту. А потом они могут потребовать предъявить физическое золото, которым обеспечен рубль. То есть Россия может проиграть дважды. Мало того произойдет нежелательное укрепление рубля, а еще и мы лишимся значительной части золотого запаса. После чего у рубля могут быть серьезные проблемы.

Поэтому идея золотого рубля пока не выдерживает никакой критики, и от нее следует отказаться. Для России сейчас важно, чтобы рубль был стабилен, чем и должен заниматься Банк России.