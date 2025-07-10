“Москвич 3” снимут с производства? Московский автозавод готовится сменить стратегического партнера

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Автозавод «Москвич» может сменить стратегического партнера

Российский автопром продолжают преследовать трудности. Еще недавно мы радовались появлению на российском рынке возрожденного “Москвич 3”, как уже появилась информация, что эту модель могут снять с производства.

Аналогичная участь может постигнуть и другую модель “Москвич 6”, а новинка московского автозавода, крупный внедорожник “Москвич 8” вообще рискует не появиться на свет.

По информации издания Drom.ru , у московского автозавода появились серьезные разногласия с их стратегическим партнером, китайской компанией JAC. Китайские партнеры отказываются передавать своим российским коллегам необходимую конструкторскую информацию. Именно поэтому до сих пор на конвейере и не поставлены “Москвич 5” и “Москвич 8”. С большой долей вероятности сотрудничество будет прекращено.

В качестве запасного вариант рассматривается новый стратегический партнер, другой китайский автоконцерн SAIC. По информации Drom.ru переговоры уже вступили в завершающую стадию. Ситуацию осложняют санкции США, которые действуют в отношении МАЗ «Москвич». Для их обхода планируется использовать схему с промежуточным юридическим лицом.

Информация о сотрудничестве с SAIC может быть правдоподобной, поскольку именно эта компания участвует в разработке электромобиля Atom.

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на финансовом состоянии “Москвич”, долговая нагрузка увеличивается критическими темпами. Вчера автозавод поднял стоимость «Москвича 3» 2025 года выпуска.

Как далее будет развиваться ситуация, мы обязательно проинформируем наших читателей…