Россия поставила Apple жесткий ультиматум. На исполнение отведено полтора месяца

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Apple обязана разрешить свободную предустановку на своих устройствах приложений российских разарботчиков

Компания Apple официально ушла с российского рынка еще в 2022 году. Россияне при этом никаких изменений не почувствовали, благодаря параллельному импорту. Сегодня они могут свободно купить любую яблочную продукцию. Однако ситуация может резко измениться уже с 1 сентября 2025 года.

Именно с этого момента вступит в силу закон , обязывающий компанию Apple разрешить предустановку на iPhone и iPad российского приложения RuStore. В противном случае, вся продукция американского производителя окажется на территории России вне закона.

На самом деле ситуация довольно интересная, и может развиваться по нескольким сценариям.

Надо заранее сказать, что владельцам iPhone и iPad, купленным ранее, ничего не грозит. Они смогут ими пользоваться и далее, насколько это позволяет их функционал.

Официально Apple может полностью игнорировать российское законодательство, ведь они отсюда демонстративно ушли. Но в какой-то момент может встать вопрос о возвращении в Россию, и тогда придется действовать! Если это случиться, то скорее всего Apple выполнит все требования российского законодательства. Ранее яблочники точно также выполнили все условия ЕС, где их заставили перейти на разъемы USB-C, а также разрешить предустановку приложений европейских разработчиков. Такой большой рынок никто терять не хочет.

Но опять же, все упирается в то, что Apple официально в России не продается. И тут неожиданно в группу риска попадают те самые продавцы, которые завозят iPhone и iPad по параллельному импорту. Вот по ним закон может проехаться очень сурово. А чтобы избежать проблем, они перестанут торговать продукцией Apple. То есть риск исчезновения из продажи новых гаджетов под популярным брендом очень высок. Либо его будут продавать в черную.

До вступления в силу закона осталось полтора месяца. Возможно что-то изменится. Мы следим за ситуацией и будем информировать наших читателей о последних событиях в стране и мире…