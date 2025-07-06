Решение ОПЕК+ по добыче и снижение ключевой ставки. Удар по рублю будет нанесен в августе
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Появились предпосылки для еще более серьезного падения цен на нефть
Так сложилось исторически, что август всегда был непростым месяцем для рубля. В 2025 году этот промежуток времени также обещает быть непростым для российской валюты, поскольку должно произойти два важных события, которые могут негативно сказаться на ее курсе.
В прошедшую субботу на виртуальной встрече членов стран членов ОПЕК+ было решено
Однако у этой стратегии есть своя опасность. Котировки нефти могут значительно просесть. По мнению аналитика Хеника Фанга из
Также на рубль могут давить решения нашего ЦБ. Сейчас на Эльвиру Набиуллину оказывается мощное давление с требованием снизить ключевую ставку. Первое снижение мы уже видели в июне. Возможно в июле ЦБ
Любое снижение ставки также является негативом для рубля. Чем она ниже, тем активы, номинированные в рублях приносят меньше прибыли.
И так все складывается, что сразу два мощных фактора могут оказать свое негативное влияние на курс рубля именно в августе. Поэтому есть риск, что мы можем увидеть котировки национальной валюты на более низких уровнях. Сколько будет стоить доллар через месяц, пока прогнозировать рано, поскольку на это могут повлиять и другие факторы…