Решение ОПЕК+ по добыче и снижение ключевой ставки. Удар по рублю будет нанесен в августе

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Появились предпосылки для еще более серьезного падения цен на нефть

Так сложилось исторически, что август всегда был непростым месяцем для рубля. В 2025 году этот промежуток времени также обещает быть непростым для российской валюты, поскольку должно произойти два важных события, которые могут негативно сказаться на ее курсе.

В прошедшую субботу на виртуальной встрече членов стран членов ОПЕК+ было решено увеличить добычу нефти в августе на 548 000 баррелей в сутки. В мае этого года добыча была увеличена на 411 000 баррелей в день. Таким образом Саудовская Аравия со своими сторонниками пытается реализовать стратегию по захвату большей доли нефтяного рынка.

Однако у этой стратегии есть своя опасность. Котировки нефти могут значительно просесть. По мнению аналитика Хеника Фанга из Bloomberg , данное повышение добычи в 3 квартале 2025 года создаст на рынке избыток предложения в 600 тыс. б/с, и 850 тыс. б/с в 4 квартале. Все это грозит тем, что стоимость одной бочки черного золота может опуститься ниже $60. А это всегда было плохо для котировок рубля.

Также на рубль могут давить решения нашего ЦБ. Сейчас на Эльвиру Набиуллину оказывается мощное давление с требованием снизить ключевую ставку. Первое снижение мы уже видели в июне. Возможно в июле ЦБ снизит ставку еще сильнее.

Любое снижение ставки также является негативом для рубля. Чем она ниже, тем активы, номинированные в рублях приносят меньше прибыли.

И так все складывается, что сразу два мощных фактора могут оказать свое негативное влияние на курс рубля именно в августе. Поэтому есть риск, что мы можем увидеть котировки национальной валюты на более низких уровнях. Сколько будет стоить доллар через месяц, пока прогнозировать рано, поскольку на это могут повлиять и другие факторы…