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США продолжают дирижировать мировой политикой

На этой неделе США сделали пару “дружественных” шагов в сторону России. Были сняты некоторые санкции, а также предложено смягчить и другие ограничения. Может создаться впечатление, что наши партнеры пытаются наладить отношения. Однако очевидно, что этим самым они преследуют свои корыстные цели.

Первый такой дружественный шаг заключается в том, что США сняли санкции с ряда российских банков и разрешили им проводить ряд операций, связанных с ядерной энергетикой. Это должно способствовать завершению проектов в данной отрасли, начатых до 21 ноября 2024 года, таких как добыча урана, производство ядерного топлива и строительство АЭС (например, «Пакш-2» в Венгрии).

Далее спецпосланник президента США Стив Уилкофф заявил , что с России также необходимо снять санкции в энергетическом секторе. Казалось бы это самое жесткое ограничение, из всех возможных. По сути Россия получит возможность свободно зарабатывать на продаже своих энергоресурсов. Однако именно в этом решении и кроется американская хитрость.

Во-первых, снятие санкций с российской нефти может привести к тому, что цены на черное золото на мировых рынках упадут еще сильнее, что позволит тем же США снизить мировую инфляцию. А Россия при этом может не досчитаться значительных поступлений в свой бюджет.

Во-вторых, снятие санкций на российскую нефть, это своего рода вбивание клина в российско-китайские отношения.

Ни для кого не секрет, что в свете последних событий, и беспрецедентных антироссийских санкций, Россия сблизилась с Китаем как никогда близко. А в некоторых вопросах, мы, увы, очень сильно зависим от китайских товарищей. Российский бизнес стал чаще использовать во взаиморасчетах китайский юань, да и китайские производители различных товаров плотно завоевали российский рынок.

Если у России будут в этом вопросе развязаны руки, то зависимость от Китая станет меньше, и российская сторона сможет проводить более независимую политику. Китай также потеряет возможность закупать дешевую нефть, и диктовать свои условия. И США хотят этой ситуацией воспользоваться.

Правда это пока намерения, и США не приняли окончательного решения. Но если об этом говорят вслух, значит шансы на реализацию этих проектом очень высоки…