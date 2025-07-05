США придумали, как вбить клин между Россией и Китаем
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США продолжают дирижировать мировой политикой
На этой неделе США сделали пару “дружественных” шагов в сторону России. Были сняты некоторые санкции, а также предложено смягчить и другие ограничения. Может создаться впечатление, что наши партнеры пытаются наладить отношения. Однако очевидно, что этим самым они преследуют свои корыстные цели.
Первый такой дружественный шаг заключается в том, что США
Далее спецпосланник президента США Стив Уилкофф
Во-первых, снятие санкций с российской нефти может привести к тому, что цены на черное золото на мировых рынках упадут еще сильнее, что позволит тем же США снизить мировую инфляцию. А Россия при этом может не досчитаться значительных поступлений в свой бюджет.
Во-вторых, снятие санкций на российскую нефть, это своего рода вбивание клина в российско-китайские отношения.
Ни для кого не секрет, что в свете последних событий, и беспрецедентных антироссийских санкций, Россия сблизилась с Китаем как никогда близко. А в некоторых вопросах, мы, увы, очень сильно зависим от китайских товарищей. Российский бизнес стал чаще использовать во взаиморасчетах китайский юань, да и китайские производители различных товаров плотно завоевали российский рынок.
Если у России будут в этом вопросе развязаны руки, то зависимость от Китая станет меньше, и российская сторона сможет проводить более независимую политику. Китай также потеряет возможность закупать дешевую нефть, и диктовать свои условия. И США хотят этой ситуацией воспользоваться.
Правда это пока намерения, и США не приняли окончательного решения. Но если об этом говорят вслух, значит шансы на реализацию этих проектом очень высоки…