«Вопрос очень больших денег»: Михаил Хазин раскрыл истинную причину демарша Азербайджана против России

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Хазин рассказал свой взгляд на кризис в отношениях между Баку и Москвой

На этих днях мы все стали свидетелями очень резкого обострения в отношениях между Россией и Азербайджаном. Причем это уже второй эпизод на короткий промежуток времени. Очевидно, что в этой истории есть свои нюансы. Почему так происходит, своим мнением поделился российский экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта данный конфликт полностью управляется с Запада. Напомним, что первый конфликт возник в 2024 году после крушения азербайджанского самолета, не сумевшего сесть в Грозном. На этот раз поводом для скандала стали действия российских силовиков по отношению к криминальным элементам в Екатеринбурге, являющихся выходцами из Азербайджана.

Хазин считает, что это всего лишь предлог, и усиление русофобии в Азербайджане, это непосредственное дело рук Лондона. А во всем замешаны большие деньги.

«Связано это с совершенно банальной вещью – именно в британских оффшорах они хранили свои деньги с 1990-х годов, как только получили доступ к экспорту нефти. И есть серьезные основания считать, что деньги эти они целиком не получат никогда – а то, что получат, будет исключительно в рамках проведения той политики, которая нужна Великобритании. Собственно, англичане на такой политике собаку съели», - сказал Хазин.

Хазин утверждает, что Великобритании очень нужен выход к Каспийскому морю, и именно через Баку. Также Лондон пытается добиться автономии иранского Азербайджана, чтобы уже в дальнейшем взять объединенную территорию под полный свой контроль. И вроде бы все шло по плану, пока в дело не вмешались США, и не остановили войну между Израилем и Ираном.

Михаил Хазин при этом отметил, что между Россией и Азербайджаном существует и более глубокая, давняя причина. Российская сторона считает Иран своим союзником, поэтому категорически против любого раздела этой страны. И кто посягнет на целостность Ирана, то с этой страной нам не по пути.

«Азербайджан совершает принципиальную ошибку. Мы видим, насколько усиливаются антироссийские настроения во многих бывших республиках СССР, и понятно, почему. Там к власти пришли местные элиты, желающие сохранить свой статус. Поэтому они борются с народом, который хотел бы возврата обратно в СССР, когда была спокойная сытая жизнь. По этой причине они очень активно вербуют молодежь в разного рода антироссийские вещи», - сказал Хазин в программе «Экономика» на радио «Говорит Москва».

На данный момент Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана, и разрыв торговых отношений, может лишить Баку серьезной прибыли. Видимо азербайджанская элита не понимает, что ее также толкают в пропасть.

Это частное мнение, оно может быть ошибочным, но оно имеет право на жизнь.